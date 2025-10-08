ЕВО КАКО ДА ВАМ ПАСУЉ БУДЕ КАО ЧУВЕНИ ВОЈНИЧКИ - Без запршке и потапања преко ноћи: Ових ПЕТ ТРИКОВА то гарантују
Ако желите да ваш пасуљ буде укусан као војнички – густ, мирисан и савршено скуван, постоји неколико једноставних трикова који чине велику разлику.
На ТикТок профилу @kozenazeni подељени су практични савети који убрзавају припрему, побољшавају укус и помажу да свака шерпа испадне без грешке.
Уместо да пасуљ натапате преко ноћи, пробајте бржу методу – ставите га у лонац са водом и пустите да проври око 5 минута. Након тога га склоните са ватре, поклопите и оставите да стоји сат времена. Када га процедите и наставите да кувате на уобичајен начин, биће готов дупло брже.
Да би био још укуснији следећег дана, важно је како се хлади. Пасуљ немојте мешати након кувања, већ га оставите да се хлади у поклопљеном лонцу. Тако ће задржати пун укус и неће постати прегуст.
Ако желите густу текстуру без додавања брашна или запршке, при крају кувања извадите неколико кутлача пасуља, изгњечите га виљушком и вратите назад у лонац. Овај једноставан трик згуснуће јело на природан начин.
Да пасуљ не би остао тврд и после дугог кувања, со обавезно додајте тек при крају. Ако је ставите прерано, љуска може остати тврда и спречити зрно да омекша.
А ако вам пасуљ понекад има горак укус, решење је једноставно – додајте ловоров лист током кувања.
Он даје арому и ублажава тежину укуса, чинећи пасуљ пријатнијим и за стомак и за непце.
Zena.blic.rs