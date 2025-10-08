КО ЈЕ ДОВОЉНО ХРАБАР ДА ПРОБА? Ресторан поносно представио „први чоколадни бургер у Олдхаму”
Љубитељи хране на друштвеним мрежама остали су подељених мишљења након што је један ресторан представио нови бургер с врло необичним састојком.
Према писању портала Mirror, ресторан Burger Eats из Олдхама у Енглеској објавио је на ТикТоку своју најновију креацију, тврдећи да је реч о првом таквом јелу у широј околини Манчестера.
У видеу, који је досад прикупио више од 133.000 лајкова, ресторан је поносно представио „први чоколадни бургер у Олдхаму”. Снимак приказује припрему хрскавог пилећег филеа који се затим урања у богати слој отопљене млечне чоколаде. Цела комбинација смештена је у пециво, а као шлаг на торту, на врх су додане Ferrero Rocher куглице и прелив од беле чоколаде.
„Хрскави пржени пилећи филе умочен у свиленкасту млечну чоколаду, надопуњен Ferrero Rocher-ом и завршен капљицама беле чоколаде. Ко је довољно храбар?”
@burgereatsmcr Oldham’s FIRST Chocolate Burger! Crispy fried chicken fillet dunked in silky milk chocolate, topped with Ferrero Rochers & finished with a drizzle of white chocolate. Who’s brave enough? #chocolate #burger #oldham #FoodTok #friedchicken ♬ PUSH 2 START - Tyla
Од згражавања до одушевљења
Одговори су убрзо показали да многи ипак нису толико храбри да се суоче с овом необичном кулинарском иновацијом.
Један пратитељ се нашалио питањем: „Нудите ли и излазак из ресторана као опцију?”, док је други саркастично упитао: „Откад ово више није доступно?”. Иако су превладавали негативни коментари, нису сви били толико критични према необичној комбинацији слатког и сланог.
„Ово би могао бити први чоколадни бургер који бих заиста пробао”, написао је један корисник.
„Зашто се само мени чини да би ово могло бити добро?”, сложио се други.
Трећи је кратко поручио: „ОМГ, изгледа предобро.”
Тренутно није познато је ли чоколадни бургер заиста доступан за наруџбу или је реч само о маркетиншком трику. На јеловнику ресторана налазе се и друге, нешто конвенционалније, али једнако креативне опције попут Buffalo Buttermilk Chicken бургера, Oh My Doner бургера с кебабом и Hot Chick a Cheeto бургера с хрскавим чипсом.