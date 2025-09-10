Никада не бисте помислили! УМЕСТО ЛУКА ОВУ ВОЋКУ ДОДАЈТЕ У МЕСО ЗА БУРГЕРЕ Добићете сочан, преукусан оброк
Сезона роштиља можда се полако ближи крају, али то не значи да морамо да заборавимо на пљескавице или бургере.
Било да их припремате на жару или у тигању, једна грешка може упропастити све - суво месо.
Ни најфинији сзачини не могу сакрити гумену текстуру када фали сочност. Ипак, постоји трик који мења све: уместо ситно сецканог лука у смесу убаците - рендану јабуку.
Свежа јабука додаје месу влагу и спречава да се током печења исуши, а притом уноси благу слаткоћу и освежавајућу ноту. Њена блага киселост одлично се слаже са јачим укусима попут истопљеног сира, карамелизованог лука и сочног меса.
Резултат је бургер који је мекан, ароматичан и неодољиво сочан.
За савршену пљескавицу помешајте:
- млевено говеђе и свињско месо,
- једну рендану јабуку (нема потребе да се љушти, само уклоните семенке),
- кашичицу сенфа,
- прстохват соли и бибера.
Све добро сједините и обликујте пљескавице. Пеците их на роштиљу или у тигању док не добију лепу златну корицу.
