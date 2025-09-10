light rain
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Никада не бисте помислили! УМЕСТО ЛУКА ОВУ ВОЋКУ ДОДАЈТЕ У МЕСО ЗА БУРГЕРЕ Добићете сочан, преукусан оброк

10.09.2025. 16:06 16:18
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена Б92
бургер
Фото: Ilustracija pixabay

Сезона роштиља можда се полако ближи крају, али то не значи да морамо да заборавимо на пљескавице или бургере.

Било да их припремате на жару или у тигању, једна грешка може упропастити све - суво месо.
 

Ни најфинији сзачини не могу сакрити гумену текстуру када фали сочност. Ипак, постоји трик који мења све: уместо ситно сецканог лука у смесу убаците - рендану јабуку.
Свежа јабука додаје месу влагу и спречава да се током печења исуши, а притом уноси благу слаткоћу и освежавајућу ноту. Њена блага киселост одлично се слаже са јачим укусима попут истопљеног сира, карамелизованог лука и сочног меса.
Резултат је бургер који је мекан, ароматичан и неодољиво сочан.
За савршену пљескавицу помешајте:

- млевено говеђе и свињско месо,

- једну рендану јабуку (нема потребе да се љушти, само уклоните семенке),

- кашичицу сенфа,

- прстохват соли и бибера.

Све добро сједините и обликујте пљескавице. Пеците их на роштиљу или у тигању док не добију лепу златну корицу.

Супержена Б92

бургер пљескавица јабуке
Извор:
Супержена Б92
Пише:
Дневник
