(ФОТО) КУПИЛА ПЉЕСКАВИЦУ, ПА СЕ ШОКИРАЛА КАДА ЈЕ ВИДЕЛА ШТА ЈЕ УНУТРА Невероватна ситуација могла да има катастрофалне последице
Једна Српкиња купила је пљескавицу у којој је пронашла резач, а како закон о безбедности хране налаже, ако се докаже да је то заиста тачно, казне се могу кретати и до 3.000.000 динара.
У једном локалном ресторану брзе хране, у Србији, забележен је озбиљан инцидент који је забринуо грађане и покренуо важна питања о стандардима и контроли квалитета у угоститељству.
Наиме, једна жена је, како је сама објавила на друштвеној мрежи "Икс", у пљескавици коју је купила пронашла метални резач, розе боје - предмет који ни никако не би смео да се нађе у било ком прехрамбеном производу.
Kао што је и приказано у објави, резач је дубоко "зароњен" у лепињи, односно у самом средишту производа. Фотографија овог забрињавајућег открића врло брзо се проширила међу корисницима мреже, изазвавши лавину реакција - од запрепашћења и осуде, до претпоставки да је овај случај намештен.
Дејан Гавриловић из удружења за заштиту потрошача "Ефектива" каже да овај случај, ако се испостави да је стваран, не само да указује на потенцијалну непажњу или немар у припреми хране, већ и на озбиљан пропуст у спровођењу основних стандарда хигијене и контроле квалитета.
- Нама су корисници слали објаве и фотографије на којма се јасно види да је неки страни производ завршио у храни. Тешко је у потпуности доказати случај, али свакако да је било оних на којима је било јасно видљива неправилност која је долазила из производње, односно фабрике - каже Гавриловић и додаје:
- Овакве неправилности могу да изазову бројне последице по потрошача, од гушења храном, до тога да поломите зуб или се просто само повредите, што нимало није пријатно.
Kако каже, ово је заиста кажњив случај и најбоље је пријавити санитарној инспекцији.
- Kада вам се овакве ствари дешавају, најбоље је обратити се санитарној инспекцији како би се адекватно утврдио случај. Ако се испостави да је претпоставка тачна, и да је резач доспео у пљескавицу грешком послодавца, онда се они кажњавају према закону о безбедности хране - закључује Гавриловић.
Kолике су казне за овакве неправилности?
Закон о безбедности хране у Србији налаже следеће:
Продуценти, трговци и друга правна лица, ако храну ставе у промет која није безбедна, укључујући физичке контаминанте попут страних предмета, подлежу одредбама чл. 79 закона: Kазна за привредни преступ: од 300.000 до 3.000.000 динара.
Ако предузетници (физичка лица која послују као предузетници) ставе у промет небезбедну храну, казна износи од 250.000 до 500.000 динара.
Ако појединац, односно физичка лица (нпр. изван редовног пословања) ставе у промет небезбедну храну, казна износи од 30.000 до 50.000 динара.