СПАСИЛА ЈОЈ ЖИВОТ ДОНИРАЈУЋИ БУБРЕГ, А ОНА ЈЕ НИЈЕ ПОЗВАЛА НА СВАДБУ! Пријатељица Селени открила шта заиста мисли (ФОТО;ВИДЕО)
Селена Гомез се недавно удала за изабраника Бенија Бланка, а на венчање није била позвана некада блиска пријатељица која јој је донирала бубрег.
Франциа Раиса, глумица која је донирала бубрег Селени Гомез и тиме јој спасила живот, одлучила је да прекине ћутање и осврне се на гласине о њиховој наводној свађи, пише Daily Mail. У новом интервјуу, 37-годишња глумица одбацила је нагађања о сукобу с Гомез, назвавши их "гласинама".
Раиса се такође осврнула на венчање Селене Гомез и Бенија Бланка, којем, чини се, није присуствовала. Међу бројним познатим званицама били су Тејлор Свифт, колеге Стив Мартин и Мартин Шорт, Зое Салдана, сестре Парис и Ники Хилтон, као и Ед Ширан.
"Јако сам сретна због ње"
Раиса је у интервјуу, који је снимљен пре венчања Гомез и Бланка, на шпанском језику упутила лепе жеље својој пријатељици. "Знам да се удаје и јако сам сретна због ње. И види... она има свој живот и већ је милијардерка, а ја сам захвална што сам то могла учинити за њу", рекла је.
На питање шта би поручила онима који размишљају о донацији органа, Раиса је нагласила како је циљ спасити нечији живот, а не нужно створити нераскидиву везу с приматељем. "Гледајте, од почетка су ми доктори рекли, то је донација", објаснила је.
"Ако ћете донирати долар, нећете касније звати и питати: Хеј, шта радите с мојим доларом? То је донација и то је нешто лепо што сам могла учинити. Захвална сам што сам жива и могу рећи да сам спасила живот", закључује.
Одбацила је гласине
Глумица је имала оштар одговор на питање о гласинама да се наљутила на Гомез због њеног начина живота након трансплантације. "Па, тренутно ме питате глупости које су биле у медијима. Има превише гласина", одговорила је.
"Никада ништа нисам рекла. Када се појавила та гласина да сам се наљутила или нешто слично зато што је Гомез пушила, нисам ни била свесна тих прича. Нико не зна шта се заправо дешава, а ни она ни ја не говоримо о томе", наставила је, додавши: "Једног дана, можда ћемо се позабавити тиме."
Донирала јој је бубрег
Раиса је 2017. године донирала бубрег Селени, након што је певачици дијагностикован лупус - аутоимуна болест која може напасти здраве органе. У интервјуу из 2018. открила је да су обе пале у депресију након операције, која је за Гомез била посебно ризична због пуцања артерије током захвата.
"Биће тешко, примаоц ће блистати и опоравиће се много брже од донора јер добија нешто што му је потребно, а ви губите нешто што не бисте требало да изгубите. Биће тешко", присетила се упозорења социјалне раднице.
Изгледа да је осим губитка бубрега, Раиса након свог хуманог дела остала и без пријатељице, из непознатог разлога, која се чак није удосотојила да је позове ни на венчање...
Селена јој се тада овим речима захвалила на инстаграму 2017. године: "Веома сам свесна да су неки моји фанови приметили да сам се повукла током једног дела лета и питали се зашто не промовишем своју нову музику, на коју сам била изузетно поносна. Онда сам сазнала да морам на трансплантацију бубрега због лупуса и била сам у процесу опоравка. То је било нешто што сам морала да урадим због свог целокупног здравља.
Искрено се радујем што ћу ускоро моћи да поделим са вама своје искуство из претходних неколико месеци, као што сам одувек желела. До тада, желим јавно да захвалим својој породици и невероватном тиму лекара на свему што су учинили за мене, и пре и после операције.
И на крају, не постоје речи којима могу да изразим захвалност својој прелепој пријатељици Францији Раиси. Поклонила ми је највећи дар и жртву – донирала ми је свој бубрег. Невероватно сам благословена. Волим те пуно, сестро."