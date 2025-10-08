broken clouds
САЗНАЈТЕ КОЈА 3 ЗНАКА ЋЕ У ОКТОБРУ ИМАТИ ПРЕКРЕТНИЦУ Ово је месец промена и живот почиње да им се мења на боље

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Сазнајте која 3 знака ће у октобру 2025. доживети промене.

Октобар је увек посебан: природа блиста бојама, а инспирација за промене је у ваздуху. Време је да успорите, погледате у себе и запитате се – шта је заиста важно? За три хороскопска знака, овај месец доноси праву прекретницу. Спремни су да оставе старо иза себе и закораче ка новим хоризонтима. Њихова одлучност доноси резултате – живот почиње да се мења на боље.

Ован: време је за одлучне кораке

У октобру, Овнови ће осетити снажан подстицај за промене, појачан енергијом пуног Месеца. Магла сумње која их је дуго обавијала сада се разбистрава и све долази на своје место – постаје јасно шта треба оставити у прошлости, а на шта се усмерити у будућности. Одлучност и храброст Овна отварају врата новим могућностима, било да су везане за каријеру или за лични живот.

Рак: ослобођење срца

За Ракове, октобар је месец унутрашњег обнављања. Енергија овог периода подстиче вас да се ослободите старих навика, емотивних образаца и свега што вам више не доноси мир. Посебно у љубави постаје јасно да је време да бирате истинску блискост и осећај сигурности. Раково срце зна пут – октобар ће вам помоћи да пронађете равнотежу, утеху и нову снагу у емоцијама.

Лав: време је да откријете себе

У октобру, Лавови ће осетити да су дуго потискиване промене напокон пред њима. Плутон ће унети преокрете у познате улоге и охрабрити вас да покажете своје право лице. Било да је реч о послу, породици или љубави, време је да пустите да ваша унутрашња ватра засија пуним сјајем. Промене које су се у вама дуго кувале сада излазе на површину – ово је ваша прилика да покажете свету своју снагу, аутентичност и сјај.

