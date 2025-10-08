broken clouds
ГОСТИ У ШОКУ: Леопард ушетао у хотел и легао испред собе – мислили су да је „мала маца" док није зарежао!

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
леопард
Фото: Pexels

У популарном индонежанском летовалишту Бандунг леопард је изазвао панику када је ушао у хотел „Anugerah” и сместио се испред собе на другом спрату.

Инцидент се догодио у понедељак, 6. октобра, а запослени у хотелу брзо су реаговали, позвали ватрогасце и обавестили Агенцију за заштиту животиња, преноси Билд.

Према информацијама које су пренели локални медији, леопард се изненада појавио испред собе, где је мирно лежао, али је гласно режао ако би се неко од гостију приближио. 

Ватрогасне јединице, у сарадњи са припадницима Агенције за заштиту животиња, успеле су да успавају животињу и уклоне је из хотела.

 

Хотел је био затворен током трајања акције, док су специјализоване снаге претраживале просторије објекта. Нико од гостију није повређен. 

У августу је оближњи зоо врт пријавио нестанак једног леопарда, због чега надлежни тренутно истражују да ли је у питању иста животиња.

леопард хотел летовалиштe
Магазин Занимљивости
