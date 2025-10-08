ЗАБОРАВИТЕ НА МЕШАЊЕ И ШПОРЕТ! Гулаш из рерне се сам крчка САВРШЕН ручак за породицу
Ако волите класичан домаћи гулаш, али не желите да сатима стојите поред шпорета и мешате, овај рецепт је прави избор.
Гулаш из рерне спаја најбоље од оба света – сочно говеђе месо, богат сос и пун укус, а све се крчка лагано, док рерна обавља сав посао уместо вас. Идеално јело за породични ручак или хладне дане, уз пире кромпир, тестенину или свеж хлеб.
Основне информације
• Кухиња: домаћа / европска
• Тип јела: главно јело
• Време припреме: 30 минута
• Време печења: 1 сат и 45 минута
• Укупно време: око 2 сата и 15 минута
• Број порција: 6
• Тежина припреме: средње захтевно
Састојци
• 1,3 кг говеђег меса за гулаш (без костију), исечено на коцке величине око 4 цм
• 1½ кашичица соли
• 1 кашичица млевеног црног бибера
• 1 главица љубичастог лука, ситно исецкана
• 5 ченова белог лука, ситно исецканих
• 3 велике шаргарепе, ољуштене и исечене на колутове
• 1 кашичица свеже мајчине душице, грубо исецкане
• 2 кашике парадајз-концентрата
• 2 кашичице Ворчестер соса
• 120 мл црног вина
• 60 г оштрог брашна
• 1 л говеђег бујона
• 3 средња кромпира, ољуштена и исечена на коцкице
• 200 г смрзнутог или свежег грашка
• 2 листа ловора
• маслиново уље, по потреби
• со и бибер, по укусу
• сецкани першун за посипање
Припрема
Припрема меса:
Загрејте рерну на 160°Ц. Посолите и побиберите комаде говедине. У дубоком тигању од ливеног гвожђа (или шерпи која може ићи у рерну) загрејте мало маслиновог уља и пржите месо на јакој ватри са свих страна док лепо не порумени. Радите то у више тура како месо не би испустило течност.
Када сви комади добију златно-смеђу корицу, извадите их на тањир и оставите са стране.
Припрема поврћа и соса:
У исти лонац додајте мало уља, па убаците сецкани љубичасти лук, бели лук и шаргарепу. Динстајте око 5 минута уз повремено мешање док поврће не омекша.
Затим додајте мајчину душицу, парадајз-концентрат и Ворчестер сос, па кратко пропржите 2–3 минута. Сипајте вино и кувајте још неколико минута док се течност не редукује.
Додавање брашна и бујона:
Додајте брашно и добро промешајте како би упило масноћу и формирало благу запршку. Потом сипајте говеђи бујон уз стално мешање док се не добије глатка, помало згуснута смеса.
Спајање састојака:
Вратите месо у лонац, додајте кромпир и ловоров лист. Пустите да све проври, а затим смањите температуру и кувајте још 5–7 минута. По потреби додатно посолите и побиберите.
Печење у рерни:
Покријте посуду поклопцем или алуминијумском фолијом и пребаците у загрејану рерну. Пеците око 1 сат и 45 минута, док месо потпуно не омекша и сос се не згусне.
Десет минута пре краја печења, додајте грашак и наставите да печете без поклопца.
Сервирање:
Извадите ловоров лист, поспите сецканим першуном и послужите топло.
Гулаш из рерне се одлично слаже са пире кромпиром, тестенином, палентом или свежим домаћим хлебом.
Stil.Kurir