ЗАБОРАВИТЕ НА МЕШАЊЕ И ШПОРЕТ! Гулаш из рерне се сам крчка САВРШЕН ручак за породицу

08.10.2025. 16:50 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Ако волите класичан домаћи гулаш, али не желите да сатима стојите поред шпорета и мешате, овај рецепт је прави избор.

Гулаш из рерне спаја најбоље од оба света – сочно говеђе месо, богат сос и пун укус, а све се крчка лагано, док рерна обавља сав посао уместо вас. Идеално јело за породични ручак или хладне дане, уз пире кромпир, тестенину или свеж хлеб.

Основне информације

           Кухиња: домаћа / европска

           Тип јела: главно јело

           Време припреме: 30 минута

           Време печења: 1 сат и 45 минута

           Укупно време: око 2 сата и 15 минута

           Број порција: 6

           Тежина припреме: средње захтевно

Састојци

           1,3 кг говеђег меса за гулаш (без костију), исечено на коцке величине око 4 цм

           1½ кашичица соли

           1 кашичица млевеног црног бибера

           1 главица љубичастог лука, ситно исецкана

           5 ченова белог лука, ситно исецканих

           3 велике шаргарепе, ољуштене и исечене на колутове

           1 кашичица свеже мајчине душице, грубо исецкане

           2 кашике парадајз-концентрата

           2 кашичице Ворчестер соса

           120 мл црног вина

           60 г оштрог брашна

           1 л говеђег бујона

           3 средња кромпира, ољуштена и исечена на коцкице

           200 г смрзнутог или свежег грашка

           2 листа ловора

           маслиново уље, по потреби

           со и бибер, по укусу

           сецкани першун за посипање

Фото: freepik, ilustracija

Припрема

Припрема меса:

Загрејте рерну на 160°Ц. Посолите и побиберите комаде говедине. У дубоком тигању од ливеног гвожђа (или шерпи која може ићи у рерну) загрејте мало маслиновог уља и пржите месо на јакој ватри са свих страна док лепо не порумени. Радите то у више тура како месо не би испустило течност.

Када сви комади добију златно-смеђу корицу, извадите их на тањир и оставите са стране.

Припрема поврћа и соса:

У исти лонац додајте мало уља, па убаците сецкани љубичасти лук, бели лук и шаргарепу. Динстајте око 5 минута уз повремено мешање док поврће не омекша.

Затим додајте мајчину душицу, парадајз-концентрат и Ворчестер сос, па кратко пропржите 2–3 минута. Сипајте вино и кувајте још неколико минута док се течност не редукује.

Додавање брашна и бујона:

Додајте брашно и добро промешајте како би упило масноћу и формирало благу запршку. Потом сипајте говеђи бујон уз стално мешање док се не добије глатка, помало згуснута смеса.

Спајање састојака:

Вратите месо у лонац, додајте кромпир и ловоров лист. Пустите да све проври, а затим смањите температуру и кувајте још 5–7 минута. По потреби додатно посолите и побиберите.

Печење у рерни:

Покријте посуду поклопцем или алуминијумском фолијом и пребаците у загрејану рерну. Пеците око 1 сат и 45 минута, док месо потпуно не омекша и сос се не згусне.

Десет минута пре краја печења, додајте грашак и наставите да печете без поклопца.

Сервирање:

Извадите ловоров лист, поспите сецканим першуном и послужите топло.

Гулаш из рерне се одлично слаже са пире кромпиром, тестенином, палентом или свежим домаћим хлебом.

Stil.Kurir

Магазин Гастро
