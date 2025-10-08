„ПРЕСТАНИТЕ ДА ОЖИВЉАВАТЕ МОГ ОЦА ПОМОЋУ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ!” Зелда, ћерка глумца Робина Вилијамса, огорчена и згрожена „ужасним Тикток марионетама”
Интернет је преплављен језивим вештачки генерисаним приказима Робина Вилијамса, а његова ћерка, глумица Зелда Вилијамс, огласила се како би осудила овакве неукусне покушаје да се „оживи” њен отац.
За Зелду је то лично и болно јер, како каже, овакви видео-снимци и слике не само да не одају почаст легендарном комичару, већ га понижавају.
„Молим вас, престаните да ми шаљете АИ видее мог тате”, написала је у својој објави на Инстаграму. „Немојте да мислите да желим то да видим или да ћу разумети – не желим и нећу.”
Зелда је додала да је свесна да неки људи овакве снимке шаљу из злобе.
„Ако покушавате да ме испровоцирате, видела сам много горе ствари – не ограничавам вас и наставите даље. Али ако имате имало пристојности, престаните да радите ово и њему и мени. И свима, тачка.”
Говорећи шире о вештачкој интелигенцији, Зелда је оштро осудила ову технологију и њене „одвратне резултате”.
„То је глупо, губљење времена и енергије”, истакла је. „И верујте ми, то НИЈЕ оно што би он желео.”
Назвала је АИ приказе свог оца и других преминулих уметника „ужасним Тикток марионетама” и додала:
„Гледати како се наслеђе стварних људи своди на: 'ово отприлике личи и звучи као они, то је довољно', само да би неко правио те одвратне видее, то је лудило. Не правите уметност, правите одвратне, препрерађене хотдогове од туђих живота.”
Зелда је истакла да људи тиме уништавају и историју уметности и музике: „А онда то гурате другима под нос, надајући се да ће вам ставити лајк. Одвратно.”
У другој објави додала је: „И, за име свега на свету, престаните да то називате 'будућношћу'.”
Подсетила је да су пре неколико година сви тврдили да су НФТ-ови будућност, а пре десет година да је 'видео-будућност'.
„АИ само рециклира и прежвакава прошлост како би била поново конзумирана. Узимамо садржај као у људској стоноги – са самог краја ланца”, написала је сликовито, додајући: „Док се они на почетку само смеју и богате.”
Зелда већ годинама упозорава на опасности и етичке проблеме генеративне вештачке интелигенције, али када неко користи такве алате да „оживи” њеног оца и манипулише његовим ликом и гласом - то за њу представља нову, посебно болну границу.
„Само немојте то радити”, поручила је јасно.