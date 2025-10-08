ЗАЈЕДНО И У СМРТИ КРАЈ ВЕЛИКОГ ПЕВАЧА И ПРИЈАТЕЉА Познато где ће Халид Бешлић бити сахрањен
Халид Бешлић биће сахрањен 13. октобра на градском гробљу "Баре", а почиваће поред свог великог пријатеља Кемала Монтена.
Халид Бешлић и Кемал Монтено су били велики пријатељи, а Халиду је неостварена жеља биле да сниме дует.
- Кемал и ја смо били као браћа. Одредио сам где ће му бити гроб, сам сам изабрао локацију. Бранка ми је рекла где год кажеш, биће тамо. Желели смо да то буде нека сјајна песма, да се уклопимо, али није. И нисмо много тражили када смо били заједно сваки дан - рекао је он пре неколико година за медије.
Након Кемалове смрти, Халид је му је одабрао гробно место, а сада ће почивати поред њега, преноси "Ало".
Огласио се Халидов син
Син Халида Бешлића, Дино, огласио је на свом Инстаграм налогу поделио породичну фотографију и опростио се од оца.
- Драги мој тата, волео бих свашта нешто написати, али немам снаге за то. Само знам да ћеш пуно фалити овој екипи на слици, а поготову твојој Ламији и твом Белмину - написао је и додао:
- Волимо те пуно и знај да те никада нећемо изневерити. С поносом ћу носити твоје презиме и бреме које си ми оставио. Твој Дино.