ТУЖИ КЛАДИОНИЦУ ЈЕР ГА НИЈЕ ЗАШТИТИЛА ОД САМОГ СЕБЕ Коцкао се 10 година и изгубио 1,7 милиона евра
Ли Гибсон из Лидса у Енглеској тужио је кладионицу "Бетфер", у којој је потрошио милион и по фунти (1,73 милиона евра), зато што га нису спречили у томе, јер је требало да знају да је "проблематичан коцкар".
Ли Гибсон (47), магнат некретнина за издавање, рекао је суду да је уложио више од 30.000 појединачних опклада преко берзе за клађење Бетфер-а између 2009. и 2019. године, пренео је британски Индепендент.
Како је рекао, у почетку му је то било занимљиво и узбудљиво, међутим, његови губици су постали неодрживи, а у марту 2019. године његов налог је трајно суспендован.
Он је потом тужио Бетфер, тврдећи да је требало да зна да је он "проблематичан коцкар" и да је компанија за клађење била дужна да га раније заустави.
Случај је прошле године одбио судија Високог суда, међутим, његов захтев за око милион фунти (око 1,15 милиона евра) одштете ове недеље требало би да саслушају тројица судија Апелационог суда.
Адвокати кажу да би случај могао имати огромне последице по индустрију онлајн клађења, јер ће разјаснити које су дужности компанија за онлајн клађење према коцкарима.
Гибсонов адвокат Јаш Кулкарни рекао је да је клађење господина Гибсона било усмерено на "незгодна фудбалска тржишта са тачним резултатом, понекад у нејасним играма и у износима до 20.000 фунти".
Кулкарни је рекао да је судија требало да утврди да је Бетфер "знао или је требало да зна" да је Гибсон "проблематичан коцкар" и да је, пошто га је третирао као ВИП особу са сопственим менаџером за односе, преузео дужност да се о њему правилно брине.
"Докази су показали да је Бетфер знао или имао доступне информације које показују да господин Гибсон јури своје губитке, да је позајмљивао новац или продавао нешто за коцкање и да се коцкао на нивоу који је био у границама које је могао да приушти од својих прихода", рекао је Кулкарни.
Бетфер је на крају 2019. године одустао од Гибсона као клијента, али је он наставио да их тужи, тврдећи да су "знали или је требало да знају" за његов проблем и да је требало раније да га зауставе.
Тражио је одштету за износе које је изгубио коцкајући се током шест година пре подношења судског захтева 2021. године, у укупном износу од око милион фунти.
На крају суђења прошле године, судија Најџел Берд је рекао да није уверен да је Бетфер требало да зна за његов проблем са коцкањем, с обзиром на то да је он сам покушао да га сакрије.
"Господин Гибсон је доследно и често уверавао Бетфер да је у стању да финансира своје коцкање, укључујући и своје губитке, и ниједна од информација које је пружио Бетферу није пружила другачију слику", рекао је судија.
Адвокати компаније Бетфер тврде да је одлука судије Берда била исправна и позивају Апелациони суд да је потврди.