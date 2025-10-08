„ПУКЛА” 700 ДОЛАРА НА АУТО-МЕХАНИЧАРА КАКО БИ САЗНАЛА ШТА ТО ПУЦКЕТА ВЕЋ ПЕТ ГОДИНА Од истине пропала у земљу!
Алекс Неварез из Њујорка је платила 700 долара (600 евра) да би механичари истражили необичан звук пуцкетања у њеном аутомобилу.
Жена је детаљно описала свој аутомобилски фијаско у видеу који је објавила на Тик Току и који је имао преко 300.000 прегледа.
– Мислила сам да нешто није у реду са возилом – рекла је Алекс Неварез за о „пуцању“ испод контролне табле, које је први пут приметила након пет сати вожње.
Она је рекла да поседује аутомобил већ пет година, као и да је претходни механичар пронашао знаке глодара у њеном мотору. Била је забринута да неки глодар није населио њен аутомобил или да је можда у питању низак ниво расхладне течности.
Замолила је механичаре да истраже чудан звук, али они нису могли да чују ауто-какофонију.
– Рекли су ми да нису чули никакву буку и то је то – рекла је Неварезова.
Она је коначно решила проблем са пуцкетањем у аутомобилу тек након што га је вратила из сервиса.
& that’ll be $700, ma’am
Наиме, док је седела у аутомобилу, приметила је да долази из звучника мултимедијалног система. У питању је била случајно укључена опција „Sounds of Nature” која је укључивала звук „лажног камина” – звук шуштања и пуцкетања дрвета.
Нажалост, за ову „дијагнозу” је већ платила 600 евра, пише Nypost.
Коментари испод видеа су били бројни. Многи су изразили саосећање, а један човек је написао: „Ово је нешто што би се мени десило.“
Други су делили сличне приче.
„Неко је довезао ауто јер су стално чули буку у вратима, раставили смо цела врата, погледали смо унутра, напоље, саставили их и они су их одвезли, ипак су чули буку, истражили смо даље... био је то новчић који се котрљао напред-назад“, присетио се један гледалац.