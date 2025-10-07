overcast clouds
ПОЗНАТ ДАТУМ САХРАНЕ ХАЛИДА БЕШЛИЋА Ево када и где ће бити

Фото: youtube prinstcrin/ RTVTK

Халид Бешлић умро је данас у 72. години.

Џеназа легенди народне музике Халиду Бешлићу клањаће се у Гази Хусрев-беговој џамији у Сарајеву у понедељак 13. октобра након икиндије намаза, а исти дан ће бити сахрана на гробљу Баре.

Исти дан ће у 11 сати бити одржана комеморација у Народном позоришту у Сарајеву, преноси аваз.ба.

Подсећамо, он је преминуо данас 7. октобра, након кратке и тешке болести. Од августа се налазио у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, а упркос великим напорима љекара није издржао.

