ПОЗНАТ ДАТУМ САХРАНЕ ХАЛИДА БЕШЛИЋА Ево када и где ће бити
07.10.2025. 19:54 20:01
Халид Бешлић умро је данас у 72. години.
Џеназа легенди народне музике Халиду Бешлићу клањаће се у Гази Хусрев-беговој џамији у Сарајеву у понедељак 13. октобра након икиндије намаза, а исти дан ће бити сахрана на гробљу Баре.
Исти дан ће у 11 сати бити одржана комеморација у Народном позоришту у Сарајеву, преноси аваз.ба.
Подсећамо, он је преминуо данас 7. октобра, након кратке и тешке болести. Од августа се налазио у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, а упркос великим напорима љекара није издржао.