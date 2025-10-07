Баке су знале да тумаче! АКО СВРБИ ЛЕВИ ДЛАН – НОВАЦ, ДЕСНИ – ИЗДАЦИ! Шта значи када вас сврби нос, уво или стопало?

Кажу да тело често зна нешто пре нас. И док се данашња наука труди да пронађе објашњења за сваку реакцију, наши стари су у свакој ситници препознавали знак

Један од најпознатијих народних веровања свакако је онај када засврби леви длан, стижу паре.

Али, шта ако вас засврби десни длан, уво или нос? Ево шта све то, према старим веровањима, може да значи.

Леви длан - новац долази

Ако вас сврби леви длан, по народном веровању, то значи да вам стиже неочекиван новац. Можда ће вас неко обрадовати поклоном, можда ћете пронаћи изгубљену своту, или вам се једноставно отвори нека нова прилика за зараду.

Стари су говорили да тада треба протрљати длан о дрво - да се "новац задржи" и не прође кроз прсте.

Десни длан - новац одлази

Супротно од тога, ако вас сврби десни длан, верује се да ћете морати да дате новац – било да плаћате нешто непланирано, било да враћате дуг. Ипак, народна мудрост има решење: протрљајте десни длан о леву руку - тиме се, наводно, "затвара круг" и новац се враћа.

Фото: freepik, ilustracija

Нос - неко вас спомиње

Свраб носа у народном веровању има више значења. Ако вас сврби врх носа - неко вас оговара или спомиње, а ако вас сврби унутрашњи део, верује се да ћете се посвађати с драгом особом.

Да бисте то избегли, стари су говорили – пољубите некога кога волите, па ће "све проћи без свађе".

Уво - стиже вест

Ако вас сврби лево уво, верује се да ћете чути непријатну вест или оговарање, а ако вас сврби десно, очекујте радосне вести или позив од драге особе.

Зато су некада баке говориле: "Не дирај уво, пусти да чујеш шта ти судбина шапуће."

Фото: freepik, ilustracija

Стопала - путовање на видику

Ако вас сврби лево стопало, каже се да ће пут бити напоран или досадан, али ако сврби десно, спремите се за леп и успешан пут. Многи и данас верују да овај знак не треба игнорисати – јер тело, кажу, „зна куда иде пре него што крене“.

Око - сузе или радост

Ако вас сврби лево око, верује се да следи радост и осмех, а ако сврби десно, може значити тугу или разочарање. Наравно, увек се додаје - све зависи од тога да ли сте мушкарац или жена, јер су значења често била различита у народним тумачењима.

Било да у ове знакове верујете или не, једно је сигурно, наши стари су посматрали свет с много више пажње него ми данас. За њих, сваки свраб, трзај или осећај био је порука коју тело и душа заједно шаљу.

Можда није лоше понекад застати, насмејати се и запитати: шта ми то тело данас поручује? Јер, како су говориле старе баке: „Све има своје значење – само треба да знаш да слушаш.“