МЛЕКО ИМА „СКРИВЕНИ РОК ТРАЈАЊА“ ПОСЛЕ ОТВАРАЊА И краћи је него што мислите
Знати колико дуго млеко може да се користи након отварања једно је од најчешћих питања у сваком домаћинству - а одговор није увек једноставан.
Предуго чување може да подстакне развој бактерија и угрози здравље.
Према речима стручњака за безбедност хране, рок трајања зависи од врсте млека и услова у којима се чува у фрижидеру, али и од сензорних знакова попут мириса, укуса или текстуре.
Главни фактор који одређује колико дуго млеко траје након отварања јесте врста термичке обраде којој је било изложено.
Свежe или пастеризовано млеко, које пролази кроз блажи термички процес, боље задржава укус и мирис, али је подложније развоју бактерија - па се након отварања може чувати само два до три дана, ако је правилно расхлађено.
Супротно томе, стерилисано млеко, обрађено на вишим температурама, траје дуже - три до пет дана након отварања, под условом да се стално држи у фрижидеру.
Температура фрижидера кључна је за продужавање рока трајања. Идеално је да се одржава око четири степена Целзијуса, без осцилација, јер сваки пораст температуре поспешује развој бактерија.
Важна је и амбалажа. Картонске кутије боље штите од светлости и кисеоника док су затворене, али се након отварања повећава изложеност загађењу, па је важно строго се држати препорученог рока употребе.
Корисна навика је да се на посуди упише датум отварања, како би се пратио период чувања. Такође, сваки пут треба чврсто затворити поклопац, јер свако ново отварање повећава ризик од спољне контаминације.
Међутим, није довољно само гледати рок трајања - стање млека треба проверити чулима. Ако је грудвасто, има кисео мирис или промењен укус, најбоље га је одмах бацити, чак и ако рок није истекао.
Ове мере предострожности, заједно са чувањем у најхладнијем делу фрижидера, омогућавају да се млеко користи у оптималним условима, без ризика по здравље.