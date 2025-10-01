НЕМОЈТЕ БАЦАТИ ПОКВАРЕНО МЛЕКО Можете га одлично искористити
Покварено млеко обично заврши у одводу или пак WC-у, али према вртарским стручњацима – то је огромна грешка.
Уместо да га баците, млеко којем је истекао рок трајања може постати право природно ђубриво које чини чуда за ваше биљке. Један познати вртарски стручњак објаснио је како управо овај једноставан трик може побољшати здравље вашег врта, а додатна истраживања потврдила су његове речи.
Британски вртарски стручњак Бен Хант, познат по свом YouTube каналу GrowVeg, саветује да млеко којем је истекао рок трајања никако не бацате, него да га искористите за своје биљке: „Не бацајте кухињске састојке којима је истекао рок трајања, користите их у врту,“ поручио је Хант.
Према његовим речима, млеко се може додати директно у тло и лагано промешати како би се побољшала структура земљишта. Осим тога, показало се делотворним и против пепелнице, гљивичне болести која често погађа биљке. Решење је једноставно: помешајте један део млека са десет делова воде и попрскајте лишће – резултат ће бити видљив врло брзо.
Истраживања потврдила
Корисност млека у врту нису само практична искуства – потврђена је и научно. Истраживачи у Чилеу открили су да млечни производи којима је истекао рок трајања садрже високе концентрације минерала и органских материја које побољшавају порозност тла и подстичу раст биљака, пише Express.
Након покуса са пшеницом у стакленику закључили су: „Изванредно побољшање квалитета тла изазвало је повећање раста пшенице. Истекли млечни производи могу се претворити у органски додатак и то је идеално практично решење за интегрисани екосистем.“
Бен Хант истакао је и да се брашно показало корисним додатком у врту јер садржи азот и калцијум – нутријенте кључне за лиснате биљке: „Можете га једноставно распоредити по површини тла неколико недеља пре садње или га додати у компостну хрпу у танким слојевима,“ саветује стручњак.
Осим брашна, практична употреба постоји и за обичне пластичне боце. Закопане поред биљке, оне могу воду довести директно до корена, чиме пресађене биљке попут тиквица лакше преживљавају сушу: „Један од најлакших начина помоћи пресађеним биљкама јесте да се закопа боца с рупицама окренутим према корену. Тако вода одлази тачно тамо где је потребна,“ објаснио је Хант.