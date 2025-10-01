ДА ЛИ СТЕ ПРЕДАК, СУДИЈА ИЛИ ДЕТЕ СВЕТА Ово је 12 знакова афричког хороскопа и ниједан није ни налик хороскопу на који смо навикли
Најпримитивнија афричка племена показала су интересовање за тумачење будућности из чега је произашао афрички хороскоп.
Занимање за астрологију и звезде датира још из древних времена.
Шамани би насумично бацали кости које су тада обликовале црте и стрелице – тако је настала афричка астрологија!
Посебност афричке астрологије је у томе што њени симболи – попут породице, предака или различитих сила природе – долазе право из свакодневног окружења људи. Дакле, шаман баца кости на тло па на темељу облика и ликова ишчитава из њих будућност, преноси Лепа&срећна.
Афрички хороскоп формира 12 „фигура“, познате као:
04.01. до 03.02. Баобаб
Рођени у овом знаку показују искреност, либералност и пажљивост. Имају оштар ум, али понекад упадну у анксиозност сопственог ума. Паметни су и сензибилни па уживају у позицијама моћи и престижа. Такви људи не допуштају да им науди негативност других људи.
04.02. до 05.03. Богатство јантара и ребра
Људи рођени у том знаку су интелигентни и паметни, али понекад осећају да су љути на људе око себе. И то није све – они понекад могу да се претворе у побуњенике због своје „срчане“ навике. Међутим, њихов је плус је у томе што су невероватно снажни појединци који могу да одоле искушењима свих врста.
06.03. до 04.04. Породица
Људи рођени под знаком породице обично су топли и љубазни, али често буду на дистанци, односно отварају се само људима који су им блиски. Они су добри у једном подручју живота – било да се ради о личном или професионалном животу. Они могу све да доведу у равнотежу, али део њих ће увек бити успешнији од другог дела.
05.04. до 04.05. Свет љубави
Људи рођени под овим знаком изузетно су друштвени и лако се спријатељују – топли су и нежни, али могу бити и мало „другачији“. Често беже од проблема – уместо да се супротставе – и то их може увалити у невоље. Ако сте рођени у овом знаку, будите опрезни кад су у питању људи који делују врло одано – можда баш они кују нешто иза ваших леђа.
05.05. до 04.06. Пијаца
Људи рођени под овим знаком наићи ће на мир и склад, као и на тешкоће и бруталност у животу. Дакле, такви људи показују невероватан ниво дуалности у свом животу – премда могу бити екстремно тешки на први поглед, могу бити невероватно меки унутра – и то их чини јединственима! Упркос својој природи, они су љубитељи мира и добре воље.
05.06. до 04.07. Предак
Такви људи могу бити егоцентрични, често без да то реализују! Не само то, ти људи често могу да постану арогантни и непристојни – ако њихова позитивна енергија није канализиране на прави начин. Али, могу бити паметни и смешни, али људи их често погрешно сматрају другачијима. Ако припадаш том знаку, буди мало мекша према околини. Уосталом, свет није тако лош!
05.07. до 04.08. Судија
Судија је најстабилнији знак афричке астрологије. Рођени у знаку судије одлучују о животу у трен ока и не боје да се суоче се с реалношћу живота. Они не живе под погрешним претпоставкама о томе шта је исправно и погрешно већ живе живот у садашњости. Они не граде дворце у ваздуху – живе свој одабрани живот.
05.08. до 03.09. Кола
Такви људи поседују невероватну енергију, али могу бити врло нестабилни у животу. Могли би да доносе импулсивне одлуке, а онда и да зажале – такви људи нису увек поуздани за посао, али за пријатеље ће све урадити. Међутим, њихова невероватна енергија мора бити добро каналисана и може да се искористи под правим околностима.
04.09. до 03.10. Путник
У овом периоду, афрички хороскоп формира фигуру Путника. Путници су компликована бића које већина људи не разуме. Покреће их сопствена интуиција и не ослањају се никада на друге. Они су помало усамљени и управо је то разлог због којег се тешко прилагођавају новој животној средини. Воле да остану верни себи, али могу се и лако удружити с неким – ако то желе.
04.10. до 03.11. Хоризонт
То су храбри људи – и то јако! Док већина људи често путује друмом, ови људи иду против природе и раде оно што им срце жели. Мало су ексцентрични па нису баш идеални избор за животног партнера. Ипак, такви људи ће остати с тобом без обзира на околности.
04.11. до 03.12. Дете света
Такви људи понекад се држе повучено и не желе да привлаче пажњу. Нису рођени с најбољом срећом у животу, а чак и кад јесу – понекад заврше радећи у сиромашној компанији. Међутим, то су јако марљиви људи који се својим трудом брзо пењу на лествици. Они су изврсни у професионалном животу, али на личном морају много више да раде.
04.12. до 03.01. Жетва и житница
Људи рођени у том знаку увек су спремни да раде на свом животу – они славе обиље, а то значи да би радо радили врло тешко како би остварили своје циљеве. Ипак, с времена на време морају да погледају у своју забавну страну. Уосталом, живот није тако лош.