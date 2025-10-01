ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ЧЕТВРТАК, 2. ОКТОБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП За Шкорпије дан као поручен, Ракови ће срести неког кога дуго нису видели
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за четвртак, 2. октобар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Данас постоји могућност да дође до извесних недоумица на послу. Било би добро да не идете главом кроз зид јер биће још прилика за доказивање. Блиска особа позитивно реагује на један ваш леп гест, а то је разлог за радост и задовољство у другом делу дана.
♉︎ БИК
Готово све што се налази на вашем пословном плану за овај радни дан реално је и без већих проблема сасвим оствариво. Данашње околности на емотивном плану су донекле затегнуте. Уздржите се од коментара за које нема никакве потребе. Здравље вам је добро.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Неколико нових професионалних могућности могу вам се понудити током овог радног дана. Добро размислите о свим аргументима. У приватном животу би требало да покажете мало више стрпљења и разумевања да бисте смањили напетост. Могућа је прехлада.
♋︎ РАК
Данас вас очекује мањи професионални предах, а пре свега због могућих техничких препрека које вам могу отежати реализацију пословних задатака. Неко кога дуго нисте видели, враћа се са дужег путовања и то вас веома радује. Немате здравствених проблема.
♌︎ ЛАВ
За већину вас данас нема непремостивих професионалних препрека. То само значи да настављате у свом жестоком темпу ка остварењу пословних циљева. Недавно сте упознали занимљиву особу, а на вама је да одлучите да ли ћете предузимати конкретне кораке.
♍︎ ДЕВИЦА
Пред вама је један врло продуктиван дан када су пословне активности у питању. Могуће је да вас очекује неки вид обуке или усавршавања. Једно пријатно изненађење можете да очекујете од блиске особе. У доброј сте форми и наставите да се здраво храните.
♎︎ ВАГА
На пословном плану, пред вама је дан који обећава покретање нових пројеката. До вас стижу информације које су вам неопходне да бисте наставили са својим плановима. Вама драга особа разбија рутину и позива вас у излазак и леп провод са добрим друштвом.
♏︎ ШКОРПИЈА
Очекује вас дан као поручен да урадите неколико вредних и лепих ствари на пословном плану. Финансијска ситуација се побољшава. На емотивном плану, комуникација са вољеном особом је све боља и боља и несугласице су изглађене. Здравље вам је одлично.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Данас су пред вама бројне обавезе, састанци и договори. Као и обично, успевате све да завршите у року, а могуће су и похвале од надређених. Покрените се и прихватите позив за излазак. Поред добре забаве, очекује вас и дружење са занимљивим особама.
♑︎ ЈАРАЦ
Очекује вас веома повољан радни дан, а нарочито ако се појави могућност започињања новог пројекта. Добијате и неопходну подршку из блиског пословног окружења. Уколико сте слободни, само опрезно, јер особа која вас је заинтересовала је сушта супротност вама.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Највећи део онога што сте за данашњи дан замислили у сфери професионалног деловања, реално је да остварите. Не би требало да буде већих проблема или застоја у реализацији. За слободне, нова особа у вашем животу заслужује пажњу. Одличног сте здравља.
♓︎ РИБЕ
Крај радног дана требало би да дочекате са објективним разлозима да будете задовољнији него што сте на почетку мислили, и то у најпозитивнијем професионалном смислу. Приватни живот је у доброј фази и ви на том пољу можете само да уживате.