ШАЉЕ СИГНАЛЕ МЕСЕЦИМА РАНИЈЕ! Научници открили: На претњу од СРЧАНОГ УДАРА упозорава и коса! Један ХОРМОН је кључан

01.10.2025. 23:12 23:16
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
здравље
Фото: pexels.com

Научници су открили да висок ниво стреса може да се препозна из косе и укаже на ризик од срчаног удара и неколико месеци пре него што до њега дође.

За разлику од крви, урина или пљувачке, који показују ниво хормона кортизола само у последњим сатима или данима, коса бележи много дужи период. 
 

Пошто у просеку расте око један центиметар месечно, прамен од шест центиметара косе може да открије каквом је нивоу стреса особа била изложена у претходних пола године.

До овог закључка истраживачи су дошли након што су анализирали косу 56 пацијената који су преживели срчани удар и упоредили резултате са узорцима људи са другим болестима. 
 

Код оних са инфарктом јасно се издвајао хронично повишен кортизол.

Проблем је што се симптоми стреса често потцене јер многи пацијенти чују да су само "анксиозни" или "преморени", а затим заврше на одељењу интензивне неге због тешког срчаног удара, пише Информер.

 

срчани удар стрес болест симптоми
