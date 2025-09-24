Све је више младих!
НЕ ЧЕКАЈТЕ ДА БУДЕ КАСНО! Срчани и мождани удар УЗИМАЈУ живот на сваких 15 минута у Србији, ЕВО како да препознате ПРВЕ ЗНАКЕ
Веровали или не, на сваких 15 минута у Србији неко доживи мождани или срчани удар и, нажалост, умре. Више то нису болести старијих, све чешће погађају и двадесетогодишњаке.
- Људи долазе код лекара тек кад им се слоши. А тада је већ касно. Најгоре је што сада све чешће виђамо пацијенте млађе од 30 година, објашњава проф. др Небојша Тасић, председник Светског удружења за васкуларно здравље (ИСВХ).
Први симптом који сви игноришу
Тахикардија и повишен притисак јављају се већ после 20. године. Ту је кључна грешка. Уместо да одмах реагују, људи мисле "ма неће то мени". Последице су тешке: инфаркт, шлог, па и смрт.
Српски менталитет нас убија
Стрес, гојазност, седење, цигарете, алкохол и лоша исхрана, плус редовно одлагање прегледа, праве смртоносну комбинацију.
- Атеросклероза, сужавање крвних судова и висок притисак. То је тројац који годинама тиња и онда изненада експлодира, каже Тасић.
Срчани удар и статистика која леди крв
Скоро две трећине становништва Србије већ има неки облик кардиоваскуларног обољења. Свака друга смрт директно је повезана са срцем и крвним судовима. У свету, од ових болести годишње умре 17 милиона људи, а највише у земљама попут наше.
Добра вест је да се у 80 одсто случајева срчани удар и смрт могу спречити. Здрава исхрана, редовно кретање, губитак килограма и одлазак код лекара могу да продуже живот.
- Срце вам неће опростити непажњу, поручује проф. др Тасић.