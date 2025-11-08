БРИТАНЦИ ПРЕПИСУЈУ ОД ДАНАЦА Строжа правила за имигранте ПОРОДИЦЕ НА УДАРУ
ЛОНДОН: Британска министарка унутрашњих послова Шабана Махмуд послала је званичнике у Данску да би проучили имиграциони систем, уочи најављене реформе азилантског и имиграционог законодавства у Великој Британији.
Како пише ББЦ, Махмуд планира да неке од нових мера у Великој Британији заснује на данском моделу, који ограничава привремени боравак већине избеглица и уводи строжа правила за породична уједињења.
Циљ је смањење подстицаја за долазак у Велику Британију и олакшавање депортација оних који немају право на боравак, наводи британски јавни сервис.
Део чланова Лабуристичке партије сматра овај приступ превише екстремним, док је Махмуд истакла потребу за јачањем контроле британских граница.
Званичници су посебно проучавали данска правила о минималној старосној доби партнера, финансијској гаранцији, знању језика и ограничењима за избеглице у тзв. "паралелним друштвима".
Ако сте избеглица са правом боравка у Данској и ви и ваш партнер који аплицира да вам се придружи у земљи морате имати 24 или више година.
Данска влада наводи да је ово како би се заштитило против присилних бракова.
Партнер у Данској не сме да буде примала социјалних бенефиција три године, мора да пружи финансијску гаранцију, а оба партнера морају да положе тест из данског језика.
Избеглице које живе у стамбеним блоковима означеним као "паралелна друштва" где више од 50 одсто становника долази из онога што данска влада сматра "незападним" срединама, уопште немају право на породично уједињење.
Закон који такође омогућава држави да прода или сруши те стамбене блокове, изазвао је контроверзе.
Данска влада тврди да је циљ побољшање интеграције, док је један виши саветник Врховног суда ЕУ раније ове године описао закон као дискриминаторан по основу етничког порекла.
У септембру је британско Министарство унутрашњих послова суспендовало нове захтеве по шеми за породично уједињење избеглица, док се не израде нова правила.
Претходна шема је дозвољавала супружницима, партнерима и лицима млађим од 18 година да дођу у Велику Британију без испуњавања захтева за приход и знање енглеског језика који важе за остале мигранте.
Док се очекује да британска правила неће ићи далеко као Данска, Махмуд планира рестриктивнији приступ него што је досадашњи систем, наводи ББЦ.