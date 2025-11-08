overcast clouds
ПОРОДИЛА СЕ ВОДИТЕЉКА РТС ЈОВАНА АРСИЋ Објавила слику са сином и мужем одмах након порођаја (ФОТО)

08.11.2025. 22:35 22:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Курир
Jovana
Фото: Tiktok/stilizovana/printskrin

Водитељка временске прогнозе на РТС-у, Јована Арсић Збиљић, постала је мама.

Јована је родила здравог дечака, а ако је судити по њеном осмеху, она се након порођаја осећа добро и пресрећна је.

Она и њен партнер беби су дали име Богдан, а поносна мајка поделила је прве фотографије сина првенца из породилишта уз емотивни опис.

- Боже, чувај нам ово пиле, ову мрву злата и свиле”. Касно поподне, тог 7. новембра родио се наш Богдан Збиљић. Стигао је баш седмог у месецу, а мама и тата тај дан увек обележавају као свој дан, јер су заједно од 7.1.2017. године. Богдан нам је дошао на овај свет и у наше животе тачно 10 дана пре маминог рођендана, па ће сада ова мала трочлана породица бити богатија за још једно новембарско дете и још једну шкорпију.Иако је овако мали, већ нам је пружио толико љубави, среће, захвалности и најјачих емоција које до сада нисмо ни познавали на овај начин. Ми ћемо га неизмерно волети и чувати заувек - написала је водитељка.

Богдан је мушко име старославенског порекла. Настало је спајањем речи Бог и речи дати. Име означава оног који је Богом дан и пандан је грчком имену Теодор.

Курир

порођај РТС јована арсић
Извор:
Дневник, Курир
Пише:
Дневник
