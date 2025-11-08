УКУСНО И МИРИСНО ДА СЕ ОНЕСВЕСТИШ! Пробајте турски специјалитет имам балди
Имам балди је турско јело чији корени сежу дубоко у прошлост – све до Византије, где је патлиџан био веома цењена и често коришћена намирница.
По предању, у данима након освајања Цариграда, током рамазана, када муслимани не једу све до заласка сунца, у једној грчкој кући у Истанбулу спремано је јело од патлиџана – мирис зачина и печеног поврћа ширио се читавим крајем – све до оближњег минарета, где га је осетио имам. Омамљен аромом, а исцрпљен од поста, кажу да је – пао у несвест. Тако је ово јело добило своје име, које у преводу значи: „Имам се онесвестио”.
Данас је идеалан избор за дане поста или за све који желе лагано, здраво и ароматично јело пуно медитеранских укуса.
Потребно је:
- 3 патлиџана средње величине
- 2 кашике уља
- 1 већа главица црног лука
- 5-6 ченова белог лука
- 1 конзерва парадајз пелата
- 2 дл кечапа
- 2 кашичице сушеног босиљка
- 1 кашичица першуна
- 1 кашика свежег влашца
- бибер и со по укусу
- 1 кашика смеђег шећера.
Припрема
Рерну загрејте на 250 степени. По дужини засеците патлиџане па их добро издубите. Пеците 10 минута, у рерни загрејаној на 250 степени. Потом их посолите са свих страна па ставите на цедиљку да се оцеде.
Насецкајте лук ситно на тракице па га динстајте 10 минута са две кашике уља, на тихој ватри. Затим додајте бели лук и динстајте још неколико минута. Додајте пелат и кечап са зачинима па добро промешајте. Динстајте све док не добијете густ сос.
Припремљеним сосом нафилујте патлиџане, па их пребаците у плех обложен пек папиром. Сипајте воду на дно тепсије у висини од око два центиметра. Прекријте фолијом и ставите у рерну на 200 степени. Затим пеците покривено све док док виљушка не пролази лагано кроз њих. На крају откријте и запеците још 10 минута.