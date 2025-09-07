clear sky
ДОМАЋИЦЕ ОТКРИВАЈУ Ово је најбољи однос паприке и патлиџана за савршен ајвар – без грешке!

07.09.2025. 10:26 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com/Dnevnik
1
Фото: Canva/Ilustracija

Ако постоји мирис који означава јесен у домаћим кухињама, то је тренутак док се на шпорету крчкају паприке и патлиџани.

Ајвар је омиљени намаз који се савршено слаже уз печено месо, кобасице или једноставно с кришком домаћег хлеба, због чега заузима посебно место у нашој кулинарској традицији.

Паприка у главној улози

Квалитет паприке пресудно утиче на укус ајвара. Бирајте меснате, потпуно зреле и сочне плодове који при сваком залогају ослобађају слаткоћу и арому. Управо паприка даје ајвару препознатљиву црвену боју и дубок, богат укус због којег га обожавамо.

Кремаста моћ патлиџана

Иако примарна звезда, паприка добија додатну димензију захваљујући патлиџану. Његова кремаста текстура ублажава ватреност паприке и чини ајвар кремастијим. Ипак, количина патлиџана директно утиче на укус и нијансу боје, па је важно пронаћи баланс који вам највише прија.

Савршен однос 5:1

Најчешће се препоручује однос од пет килограма паприка на један килограм патлиџана. Тако паприка остаје доминантна, а патлиџан дискретно употпуњава текстуру и заокружује причу. Тај однос омогућава ајвару да задржи дубину и интензитет, а опет буде пријатно кремаст.

Прилагодите рецепт сопственом укусу

Однос паприка и патлиџана никада није строго правило. Ако волите блажи и кремастији ајвар, повећајте удео патлиџана. Љубитељи пикантнијих варијанти могу додати још паприке или чак припремити рецепт са самом паприком. Постоје и они који користе једнаке количине паприка и патлиџана—све зависи од ваше породичне традиције и кулинарских жеља.

На крају, кључ савршеног ајвара лежи у вашем укусу и навикама: експериментишите с односном печеног поврћа док не пронађете комбинацију која ће баш вама донети идеалну текстуру и арому. Пријатно печење и уживање!

ајвар рецепт
