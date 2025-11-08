ЧЕТИРИ ДАНА ЗА ДУШУ! Где побећи од града за Дан примирја? ПЕТ ЧАРОБНИХ МЕСТА у Србији која нуде јефтин смештај и бег у природу
Пет одличних предлога у Србији за продужени викенд поводом Дана примирја, који комбинују мир, природу и приступачне цене
Дан примирја, који се у Србији традиционално обележава 11. новембра, прилика је за спајање неколико дана и својеврстан мини одмор. Ове године државни празник пада у уторак, па ће многи спојити са претходним викендом и добити четири слободна дана.
Пет идеалних дестинација за ову прилику:
1. Национални парк Тара
Удаљен је од Београда око два до 2,5 сата вожње. Одличан је избор за бег од градске вреве. Ту су планинске стазе, мир и свеж ваздух. Цене смештаја варирају, али има и повољнијих опција за викенд путовање. За многе је Тара идеална дестинација за јесен када је мање гужва.
Приватни пансион близу Националног парка може да се нађе за 20 до 40 евра по особи за ноћ, док су већи апартмани и хотели нешто скупљи.
2. Етно‑насеље Врхпоље код Љубовије
У Западној Србији, на око два сата вожње од Београда налази се етно-насеље Врхпоље, које одликује традиционалан смештај, ресторан са домаћом кухињом, а ту је и мирна река Дрина за шетње и опуштање. Овде ноћ по особи кошта око 20 евра.
3. Врњачка Бања
Позната бањска дестинација нуди wеллнесс и релаксацију. Идеална је за јесењи мини одмор за оне који воле термалне базене, шетњу и лежернији темпо. Могућности за смештај су велике у различитим ценовним разредима.
У хотелима са три звездице ноћ кошта од 40 до 60 евра, док су апартмани знатно јефтнији и за њих треба издвојити око 25 евра.
4. Специјални резерват природе Увац
За љубитеље природе и импресивних пејзажа, специјални резерват природе Увац је одлично место, где ће провести викенд шетајући до за видиковаца, уз крстарење реком, и фотографисање.
Смештај у закозваним гостинским кућама и апартманима у околини Сјенице и Нове Вароши у просеку иде од 25 до 50 евра за ноћ.
5. Сокобања
Сокобања нуди комбинацију планинског и бањског туризма, одлична је за продужени викенд. Смештај и трошкови боравка овде су често повољнији од најпопуларнијих одмаралишта. Тако, на пример, приватни апартмани и мање виле коштају већ од 20 до 30 евра по ноћи у зависности од стандарда, а и цене у ресторанима су знатно повољније од оних у Београду.
БизнисКурир/Каматица