Ко данас гледа у небо, знаће каква зима долази! АКО ЈЕ НА МИТРОВДАН ОБЛАЧНО И ПАДА КИША – ПРИПРЕМИТЕ СЕ! Народ каже да овакав дан најављује нешто што ће трајати до пролећа
Православна црква и верници данас славе празник посвећен Светом Димитрију, који је у народу од данвнина познат као Митровдан. Многа веровања постоје међу људима када је данашњи дан у питању, а једно се посебно односи на временске прилике.
Као и за многе празнике, који су у црквеном календару обележени црвеним словом, и за Митровдан велики број верника посматра какво је време. Шта значи ако сија сунце, шта ако пада снег, а шта значи ако је, као данас, облачно и кишовито?
Време нам говори, заправо, каква нас зима очекује. С обзиром на то да је веома облачно и да нас је од јутра сачекала киша, ево шта можемо да очекујемо од наредног месеца, па до пролећа.
Облачно време, топла зима
Народ посебно обраћа пажњу на време 8. новембра. Ако тада падне снег, каже се да је Свети Димитрије "стигао на белом коњу" и да ће се снег задржати до априла. Облачно време најављује топлу зиму, док ведро указује на предстојећу оштру сезону.
Ако је веровати тумачењима наших предака, још једну зиму ћемо 'презимити' без екстремно ниских температура.
Иначе, за Митровдан, који као крсну славу слави велики број верника, такође се везују и бројни обичаји. Уколико ноћ 7. на 8. нисте провели код куће, проверите шта вас чека по народном веровању.
А свим верницима који данас славе - срећна слава!