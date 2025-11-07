overcast clouds
(ВИДЕО) СЕВЕРИНА ЗАВРШИЛА НА ПОДУ: Певачица пала током наступа СНИМАК ОБИШАО ИНТЕРНЕТ

Фото: Screenshot / Youtube / klix.ba

Хрватска певачица Северина доживела је незгоду током једног од својих концерата у Загребу, а снимак тог тренутка убрзо се проширио друштвеним мрежама.

На видеу се види како певачица, док изводи песму и енергично трчи по бини у високим штиклама, губи равнотежу и пада.

Неколико секунди је остала да лежи раширених руку, али се брзо прибрала и наставила да пева као да се ништа није догодило – што је изазвало одушевљење публике.

Ово, међутим, није први пут да је Северина доживела сличну ситуацију

 

