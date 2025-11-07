(ВИДЕО) СЕВЕРИНА ЗАВРШИЛА НА ПОДУ: Певачица пала током наступа СНИМАК ОБИШАО ИНТЕРНЕТ
07.11.2025. 23:21 23:24
Хрватска певачица Северина доживела је незгоду током једног од својих концерата у Загребу, а снимак тог тренутка убрзо се проширио друштвеним мрежама.
На видеу се види како певачица, док изводи песму и енергично трчи по бини у високим штиклама, губи равнотежу и пада.
Неколико секунди је остала да лежи раширених руку, али се брзо прибрала и наставила да пева као да се ништа није догодило – што је изазвало одушевљење публике.
Ово, међутим, није први пут да је Северина доживела сличну ситуацију