Геније, али и расиста!
ПРЕМИНУО ОТАЦ ГЕНЕТИКЕ! Научник Џејмс Вотсон је открио ДНК, али је шокирао свет својим РАСИСТИЧКИМ ставовима
Џејмс Д. Вотсон, бриљантни, али контроверзни амерички биолог чије је откриће структуре ДНК 1953. године,– молекула наследности, означило почетак ере генетике и поставило темеље за биотехнолошку револуцију крајем 20. века, преминуо је у 97. години.
Његову смрт потврдила је Лабораторија Cold Spring Harbor
У каснијим годинама, Вотсонова репутација нарушена је због изјава о генетици и раси, због којих је био изолован од научне заједнице. Чак и као млађи научник, био је познат не само по својим научним радовима, већ и по енфант-террибле репутацији, укључујући спремност да користи податке других научника како би унапредио сопствену каријеру.
Његове мемоаре из 1968. године, "Двострука спирала", чиниле су провокативним и отвореним приказом како је он, заједно са британским физичарем Френсисом Криком, први одредио тродимензионални облик ДНК. Ово достигнуће донело им је Нобелову награду за медицину 1962. године и поставило темеље за генетски инжењеринг, генску терапију и друге медицинске и технолошке примене засноване на ДНК.
Крик је касније критиковао књигу, тврдећи да је "озбиљно нарушила његову приватност", док је њихов колега Морис Вилкинс оспорио оно што је описао као "искривљену и неповољну слику научника", амбициозних људи спремних да обмањују колеге и конкуренте како би постигли откриће.
Поред тога, Вотсон и Крик, који су истраживања радили на Универзитету Кембриџ у Енглеској, широко су критиковани јер су користили сирове податке које је прикупила Росалинд Френклин, стручњакиња за рендгенску кристалографију, како би конструисали свој модел ДНК две испреплетене "степенице", без потпуне захвалности за њен допринос.
Као што је Вотсон навео у "Двострукој спирали", научно истраживање осећа "контрадикторне силе амбиције и осећаја фер-плеја".
Вотсон је 2007. поново изазвао гнев јавности када је за Times of
Оптужен за промоцију дуго дискредитованих расистичких теорија, убрзо након тога био је приморан да се повуче са места канцелара њујоршке Лабораторије Kold Spring Harbor (CSHL).
Иако се касније извинио, дао је сличне коментаре у документарцу из 2019. године, називајући различита расна постигнућа на тестовима интелигенције - која већина научника приписује факторима околине - "генетским".
Жестоки Ирац
Џејмс Дјуи Вотсон рођен је у Чикагу 6. априла 1928. године, а дипломирао је на Универзитету у Чикагу 1947. године са дипломом зоологије. Докторирао је на Универзитету Индијана, где се фокусирао на генетику.
Придружио се 1951. Кембриџској лабораторији Кавендиш, где је упознао Крика и започео потрагу за структурном хемијом ДНК. Само чекајући да буде пронађена, двострука спирала отворила је врата генетској револуцији. У структури коју су Крик и Вотсон предложили, степенице кривудавог степеништа биле су направљене од парова хемикалија названих нуклеотиди или базе. Како су напоменули на крају свог рада из 1953. године, "није нам промакло да специфично упаривање које смо постулирали одмах сугерише могући механизам копирања генетског материјала".
Вотсон је у интервјуу за часопис Discover 2003. године рекао да његово најпоносније достигнуће није било откриће двоструке спирале, која "би ионако требало да буде пронађена у наредних годину или две", већ његове књиге.
"Моји хероји никада нису били научници", рекао је.
"То су били Грејам Грин и Кристофер Ишервуд, знате, добри писци".
Вотсон је неговао слику лошег момка коју је представио свету у "Двострукој спирали", рекли су пријатељи, а он ју је истакао у својој књизи из 2007. године "Избегавајте досадне људе".
Ожењен, са два сина, често је омаловажавао жене у јавним изјавама.