САВРШЕНА ПОСНА СМЕСА ЗА ПОХОВАЊЕ! Риба и поврће биће ХРСКАВИ као никада пре, без јаја и капи уља!
Најбоља посна смеса за поховање решава вечиту дилему у данима поста: како да риба, тиквице или плави патлиџан буду једнако хрскави и укусни као кад се уваљају у јаја, брашно и презле.
Уз дресинг, помфрит и сезонску салату, ово јело многима остаје омиљени ручак, чак и без меса, јаја и млечних производа.
Нутриционисти и домаћице слажу се, успешно посно поховање захтева добро избалансирану смесу: хрскаву, лагану и везиву. Без јаја и млека, ова смеса све је популарнија међу онима који посте, али не желе да се одрекну пуног укуса.
Како поховати без јаја и млека, а да буде једнако укусно?
У посним данима (среда и петак), као и током великих црквених постова, није дозвољено конзумирање меса, јаја и млечних производа. Тада се често јавља дилема: како да похујемо барено поврће, а да оно буде једнако укусно као кад је уваљано у јаја, брашно и презле?
Исту смесу можете користити и за пржену рибу само преполовите количину куркуме и додајте слатку алеву паприку.
Састојци:
• 150 г густина
• 50 г кукурузног брашна
• кафена кашичица куркуме
• пола кафене кашичице соли
• пола кафене кашичице прашка за пециво
• 100 мл киселе воде
Припрема:
Помешајте густин, кукурузно брашно, со, куркуму и прашак за пециво у једну посуду, па све добро сједините. У ову смесу најпре уваљајте све барено поврће које желите да похујете.
Уколико планирате да пржите рибу, ставите пола кафене кашичице куркуме и пола кафене кашичице алеве паприке у смесу од густина, кукурузног брашна и соли, па у ову смесу уваљајте рибу.
Потом у остатак смесе сипајте киселу воду, добро размутите кашиком тако да нема грудвица и опет уваљајте поврће, односно рибу у ову смесу која је по конзистенцији мало гушћа од смесе за палачинке.
У данима поста, укус не мора да трпи. Најбоља посна смеса за поховање омогућава да риба и поврће буду хрскави, мирисни и савршено зачињени. Уз пар једноставних корака, добијате ручак који не одудара од омиљеног, већ га надмашује, наводи Крстарица.