07.11.2025.
САВРШЕНА ПОСНА СМЕСА ЗА ПОХОВАЊЕ! Риба и поврће биће ХРСКАВИ као никада пре, без јаја и капи уља!

07.11.2025.
Дневник
Крстарица/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Најбоља посна смеса за поховање решава вечиту дилему у данима поста: како да риба, тиквице или плави патлиџан буду једнако хрскави и укусни као кад се уваљају у јаја, брашно и презле.

Уз дресинг, помфрит и сезонску салату, ово јело многима остаје омиљени ручак, чак и без меса, јаја и млечних производа.

Нутриционисти и домаћице слажу се, успешно посно поховање захтева добро избалансирану смесу: хрскаву, лагану и везиву. Без јаја и млека, ова смеса све је популарнија међу онима који посте, али не желе да се одрекну пуног укуса.

Како поховати без јаја и млека, а да буде једнако укусно?

У посним данима (среда и петак), као и током великих црквених постова, није дозвољено конзумирање меса, јаја и млечних производа. Тада се често јавља дилема: како да похујемо барено поврће, а да оно буде једнако укусно као кад је уваљано у јаја, брашно и презле?

Исту смесу можете користити и за пржену рибу само преполовите количину куркуме и додајте слатку алеву паприку.

Састојци:

           150 г густина

           50 г кукурузног брашна

           кафена кашичица куркуме

           пола кафене кашичице соли

           пола кафене кашичице прашка за пециво

           100 мл киселе воде

Припрема:

Помешајте густин, кукурузно брашно, со, куркуму и прашак за пециво у једну посуду, па све добро сједините. У ову смесу најпре уваљајте све барено поврће које желите да похујете.

Уколико планирате да пржите рибу, ставите пола кафене кашичице куркуме и пола кафене кашичице алеве паприке у смесу од густина, кукурузног брашна и соли, па у ову смесу уваљајте рибу.

Потом у остатак смесе сипајте киселу воду, добро размутите кашиком тако да нема грудвица и опет уваљајте поврће, односно рибу у ову смесу која је по конзистенцији мало гушћа од смесе за палачинке.

У данима поста, укус не мора да трпи. Најбоља посна смеса за поховање омогућава да риба и поврће буду хрскави, мирисни и савршено зачињени. Уз пар једноставних корака, добијате ручак који не одудара од омиљеног, већ га надмашује, наводи Крстарица.

поховање риба рецепт
Магазин Гастро
