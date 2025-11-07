(ФОТО) ПОСЛЕ МИСИЦЕ МОНГОЛКЕ, НОВИ ШОК! Представник Србије на Мистер Универзуму НИЈЕ СРБИН
Ив-Лен Унсер је професионални манекен и представљаће Србију на међународном избору за Мистера Универзума 2025. Иако је рођен у граду Раштат, у југозападној Немачкој, на званичним страницама такмичења наводи се да са поносом истиче своје српско порекло, што му је омогућило да понесе ленту Мистер Србије.
Унсер се моделингом бави више од десет година. Активни је члан европских модних агенција, међу којима су EastWest Models и McFIT Models.
Током каријере појавио се у кампањама брендова као што су Адидас и Diesel. Наступао је и на модним пистама током Недеље моде у Њујорку и Недеље моде у Лос Анђелесу, што га сврстава међу моделе са значајним међународним искуством.
Постао је познат ширем аудиторијуму кроз учешће у телевизијском ријалити програму "Кртица" у Немачкој. Учествовао је у сезони која је привукла велику пажњу, а медији су га често истицали као једног од главних кандидата и финалиста. Пре телевизије, Ив је забележио успехе и на мушким изборима лепоте у Немачкој након што је понео је титулу Мистера Баден-Виртемберга, а затим је имао и висок пласман на такмичењу Мистер Немачке.
"Са поносом према свом српском пореклу и неустрашивим духом за авантуру, ИВ-Лен Унсер ступа на светску сцену као представник Србије на Мистер Универсе 2025. Рођен у Растату, Немачка, Yвес носи снагу својих корена и одлучност правог иноватора. Као самостални предузетник са страшћу према личном развоју и екстремним спортовима, он оличава дисциплину, издржљивост и елеганцију. Његов карактер обликован је одлучношћу Ив је више од такмичара; он је симбол храброг карактера и неограничене амбиције. Спреман да искористи ову изванредну прилику, Ив жели да инспирише свет својом причом, снагом и непоколебљивим поносом!", пише у објави на његовој Инстаграм страници.
Организација Мистер Универсе потврдила је да Ив-Лен Унсер представља Србију за 2025. годину, што је он објавио и на својим профилима на друштвеним мрежама. Званичне објаве јасно га истичу као кандидата Србије, док траје и међународно гласање у оквиру "Universal Choice Fan Vote".