ВЕЛИКА ЈАБУКА СЕ ПОКВАРИЛА Дубаи преузео прво место од Њујорка као најпривлачнији град за богаташку елиту НА ЛИСТИ 30 СВЕТСКИХ МЕТРОПОЛА
Дубаи је престигао Њујорк и заузео прво место на глобалној листи најпожељнијих градова за богаташку елиту, показује данас објављени извештај британске компаније Сејвилс.
Ранг листа обухвата 30 светских метропола, а овогодишњи резултат указује на раст привлачности градова са повољним пореским условима, стабилним регулаторним окружењем и развијеном инфраструктуром за породице.
Дубаи привлачи богате становнике због финансијког модела у коме нема пореза на наследство, капиталну добит и лично богатство, што је кључно за управљање приватном имовином, проноси Блумберг.
Према наводима извештаја, Дубаи има највећи број међународних школа у односу на све дестинације у индексу, уз раст листе чекања како се нове породице селе у Уједињене Арапске Емирате. Безбедност града и висок ниво комуналних услуга додатно утичу на одлуку о досељавању.
Поред тога, Дубаи користи успешну стратегију визне политике. Програм тзв. "златне визе" омогућава боравак на десет година инвеститорима који уложе најмање два милиона дирхама (више од 470.000 евра)
Овакав приступ смањује регулаторну неизвесност и чини дугорочно планирање боравка и пословања једноставнијим за предузетнике, финансијере и технолошке улагаче.
На другом месту налази се Њујорк, који и даље остаје водећи финансијски центар уз снажан прилив капитала, али његови минуси су високи трошкови живота и порези.
Насупрот томе, Лондон, иако високо оцењен по квалитету живота, пао је на листи због пореског окружења и оптерећења на наследство и луксузне некретнине.
Градови са малим или непостојећим порезима на наследство, попут Дубаија, тренутно имају јасну предност у глобалној утакмици за привлачење капитала и веома богатих становника, напомиње се у извештају.