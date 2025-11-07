КЛИНЦИМА ЗАБРАЊУЈУ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ! ДРАМА У ЗАПАДНОЕВРОПСКОЈ ЗЕМЉИ! Родитељи подељени, тинејџери бесни!
Данска влада направила је историјски потез, одлучила је да забрани коришћење друштвених мрежа свима млађима од 15 година!
Нова одлука изазвала је бурне реакције широм Европе. Родитељи су подељени, а тинејџери бесне јер им се, како кажу, "одузима слобода".
Према новом "политичком договору" који је објавила данска влада, млади испод 15 година више неће моћи да отварају налоге на друштвеним мрежама попут Инстаграма, ТикТока, Снепчета и Фејсбука.
Ипак, постоји изузетак, родитељи који прођу посебну процену моћи ће да дају дозволу деци старијој од 13 година да приступе платформама.
Ова мера, коју води Министарство дигитализације Данске, део је свеобухватне стратегије којом се жели заштитити ментално здравље деце и сузбити штетни утицаји друштвених мрежа.
Вест је изазвала лавину реакција, док једни поздрављају одлуку и тврде да "деца коначно треба да одморе главу од екрана", други је сматрају "ударом на слободу".
- Моје дете има 14 година и ТикТок му је једини начин да комуницира са пријатељима - рекла је једна мајка из Копенхагена за локалне медије.
Данска је овом одлуком постала прва земља у Европи која је увела тако високу старосну границу за друштвене мреже.
Стручњаци оцењују да би њен пример могле следити и друге земље, посебно након бројних студија које су показале да прекомерно коришћење интернета и друштвених мрежа негативно утиче на концентрацију, сан и самопоуздање младих.