"МА НЕ ШТЕТИ ТО ТРЕПАВИЦАМА" Потез једне мајке разбеснео друштвене мреже- одвела ћерку на ПОДИЗАЊЕ ТРЕПАВИЦА! "Апокалипса је ту"
„Дете од 10 година ради lash lift (леш лифт- подизање трепавица), ма не штети то трепавицама.“
Ова реченица из једног ТикТок видеа покренула је расправу на друштвеним мрежама. У последње време често се на овој мрежи могу видети снимци девојчица која раде третман увијања и подизања трепавица. За то имају дозволу мајки.
Али, како је једна корисница оштро приметила, проблем није у трепавицама, него у вредностима које овакви потези преносе.
– Не ради се о томе да ли нешто штети трепавицама, него о томе да дете од 10 година треба да буде дете, а не твоја лутка. Апокалипса је ту – навела је једна корицница Тиктока под ником „модерна_алхемицарка_101“.
И док једни бране мајку девојчице уз аргументе да је то „само козметика“ и да „роди себи дете“…
– Зашто свака жена мисли да може да коментарише туђу децу. Родите себи децу или ако их имате бавите се њима како ви хоћете. Шта вас брига за туђу децу ако мајка жели да је маже, нека је маже. Шта вас ту тачно брине? Него ширите лажни морал и делите савете – наводи се у једном од коментара.
Други постављају питање шта је са данашњим мајкама.
– Имам мушко дете и ништа ми није јасно шта мајке тих девојчица раде својој деци – написала је једна жена.