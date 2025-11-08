overcast clouds
ЕКСПЛОЗИЈА У ФАБРИЦИ ПАРФЕМА У ТУРСКОЈ: Шесторо мртвих, међу њима и деца! ВЛАСНИК ПОКУШАО ДА ПОБЕГНЕ

08.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Извор: Дневник, Курир
У фабрици парфема у округу Диловаси, у турском вилајету Коџаели, избио је пожар који је однео шест живота, док су четири особе повређене, од којих једна тешко. Ватра је букнула јутрос око девет часова у насељу „Мимар Синан“, из засад непознатог разлога, и брзо се проширила на кров суседне зграде.

Гувернер покрајине Илхами Акташ изјавио је да је пожар потпуно угашен захваљујући брзој интервенцији ватрогасаца, а министар унутрашњих послова Али Јерликаја потврдио је број жртава и покренуту истрагу. Турски медији преносе да је власник фабрике, К. О., покушао да побегне након несреће — у његовом аутомобилу пронађени су кофери пуни ствари. Он је приведен, док је његов син И. О. нестао и није доступан властима.

На месту трагедије завладао је хаос — родбина страдалих се сукобила с полицијом, а сведоци описују сцене ужаса и снажне експлозије које су одјекнуле око девет часова. Према наводима медија, међу погинулима је више жена и једна петнаестогодишња девојчица. Радници су раније упозоравали на небезбедне услове у фабрици и на то да у објекту није било ни основне противпожарне опреме.

 

Извор:
Дневник, Курир
Пише:
Дневник
