САОБРАЋАЈКА НА АУТО-ПУТУ КОД СУРЧИНА Ухапшен камионџија из БиХ; ПУТНИКУ СЛОМЉЕНА ГОРЊА ВИЛИЦА

08.11.2025. 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, Дневник
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Управе саобраћајне полиције задржали су данас по налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, држављанина БиХ М.Г. (45) због сумње да је изазвао саобраћајну незгоду у којој је једна особа теже повређена.

До саобраћајне незгоде је , по наводима полиције, дошло кад је М.Г, који је возећи теретно возило које је вукло прикључну приколицу, прешао из средње у леву саобраћајну траку након чега је дошло до контакта између његовог возила и теретног возила којим је управљао М.У. (52), а које се кретало коловозом државног пута првог А реда на територији ГО Сурчин левом саобраћајном траком. 

У саобраћајној незгоди је тешке телесне повредепрелом горње вилицезадобио путник из возила В. У. (21).

Возач из БиХ се сумњичи да је починио тешко дело против безбедности јавног саобраћаја и у законском року уз кривичну пријаву биће прослеђен на саслушање у тужилаштво.

