overcast clouds
10°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) УКЛАЊА СЕ И ПОСЛЕДЊИ КАМЕН ОДРОНА КOД ПРИБОЈА Саобраћај до даљег у прекиду, очекује се да возила крену ОД ВЕЧЕРАС

08.11.2025. 17:27 19:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Пут
Фото: ППмедија, скриншот

Целог дана тешка механизација фирме „Путеви Ужице” уклањала је десетине кубика камења које се синоћ обрушило на пут Бистрица–Прибој, у близини Друглића.

Очекује се да ће са првим вечерњим сатима све бити уклоњено и да ће саобраћај, који је од синоћ у прекиду, бити потпуно успостављен. За сада је на снази обустава саобраћаја до 18 часова, саопштавају „Путеви Србије“, па се очекује да ће у току вечери саобраћај поново бити успостављен.

Подсетимо, на делу пута између Бистрице и Прибоја током ноћи се догодио велики одрон, када су се огромне стене срушиле на саобраћајницу и потпуно је затрпале. 

Један од очевидаца каже да је трагедија избегнута буквално за длаку, јер у тренутку обрушавања није било возила на том делу пута. 

Пут је био у прекиду, а екипе су од синоћ ангажоване на рашчишћавању.

 

Путеви Србије одрон одрони на путу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај