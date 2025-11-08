(ВИДЕО) УКЛАЊА СЕ И ПОСЛЕДЊИ КАМЕН ОДРОНА КOД ПРИБОЈА Саобраћај до даљег у прекиду, очекује се да возила крену ОД ВЕЧЕРАС
Целог дана тешка механизација фирме „Путеви Ужице” уклањала је десетине кубика камења које се синоћ обрушило на пут Бистрица–Прибој, у близини Друглића.
Очекује се да ће са првим вечерњим сатима све бити уклоњено и да ће саобраћај, који је од синоћ у прекиду, бити потпуно успостављен. За сада је на снази обустава саобраћаја до 18 часова, саопштавају „Путеви Србије“, па се очекује да ће у току вечери саобраћај поново бити успостављен.
Подсетимо, на делу пута између Бистрице и Прибоја током ноћи се догодио велики одрон, када су се огромне стене срушиле на саобраћајницу и потпуно је затрпале.
Један од очевидаца каже да је трагедија избегнута буквално за длаку, јер у тренутку обрушавања није било возила на том делу пута.
Пут је био у прекиду, а екипе су од синоћ ангажоване на рашчишћавању.