ПОБОГУ, ОПЕТ КОНТРА СМЕР! Испливао шокантан снимак на ауто-путу КОД НОВОГ САДА: У РИКВЕРЦ У ПОГРЕШНОЈ ТРАЦИ! (ВИДЕО)

08.11.2025. 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Атлас
Фото: instagram/atlas24h/printscreen

Један возач објавио је шокантан снимак неопрезне вожње на ауто-путу Београд-Суботица, код Новог Сада.

Један возач је, наиме, пошто је промашио излаз, решио да се окрене у рикверц, препречивши обе возне траке, како би успео да дође до излаза.

"Следеће искључење је за свега километар", коментарисали су из @atlas24h помоћ на путу, који су објавили снимак на својој Инстаграм страници.

Опрезна вожња спасила је главу човека који је снимио овај потез за одузимање дозволе, и то заувек!

ауто-пут београд - нови сад саобраћајни прекршај
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
