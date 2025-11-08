ПОБОГУ, ОПЕТ КОНТРА СМЕР! Испливао шокантан снимак на ауто-путу КОД НОВОГ САДА: У РИКВЕРЦ У ПОГРЕШНОЈ ТРАЦИ! (ВИДЕО)
Један возач објавио је шокантан снимак неопрезне вожње на ауто-путу Београд-Суботица, код Новог Сада.
Један возач је, наиме, пошто је промашио излаз, решио да се окрене у рикверц, препречивши обе возне траке, како би успео да дође до излаза.
"Следеће искључење је за свега километар", коментарисали су из @atlas24h помоћ на путу, који су објавили снимак на својој Инстаграм страници.
Опрезна вожња спасила је главу човека који је снимио овај потез за одузимање дозволе, и то заувек!
