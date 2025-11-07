ОВО ЈЕДЕТЕ СВАКОГ ДАНА А ГОРИ ЈЕ ОТРОВ ОД ШЕЋЕРА Извегавајте све намирнице које садрже ову материју ЧИТАЈТЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ!
Скривен у великом броју прехрамбених производа, овај састојак може бити опаснији по здравље него сам шећер.
Док већина људи мисли да је шећер највећи непријатељ здравља, нутриционисти упозоравају на супстанцу која је још штетнија – малтодекстрин.
Према речима др Ерика Берга, овај угљени хидрат има изузетно висок гликемијски индекс и може изазвати нагли скок шећера у крви, па га зато сматра опаснијим и од самог шећера.
Зашто је малтодекстрин толико проблематичан?
„Малтодекстрин је знатно штетнији од класичног шећера“, истиче др Берг.
„Док шећер има гликемијски индекс око 65, код малтодекстрина он се креће од 116 до 136. То значи да на шећер у крви делује још снажније и брже.“
Због тога овај додатак може нарушити равнотежу шећера у организму и ометати природне процесе као што је кетоза стање, када тело уместо глукозе сагорева масти за енергију.
Где се све крије овај „слађи отров“
Малтодекстрин се налази у бројним намирницама, често у оним које се лажно представљају као „без шећера“.
Служи као допуна материије у производина, заслађивач или средство за згушњавање у:
пецивима и кексима
житарицама за доручак
газираним пићима
слаткишима и појединим млекарским производима као што је инстант пудинг
супама и готовим јелима
спортским и протеинским напитцима
Често се добија из кукуруза, пиринча, пшенице или кромпира, а ако је из пшенице – може садржати и трагове глутена.
Последице прекомерне употребе
Редовно конзумирање производа са малтодекстрином може довести до:
брзог пораста шећера у крви
повећања телесне тежине
повећаног холестерола
смањеног уноса влакана
инсулинске резистенције
већег ризика од дијабетеса типа 2
Због свега тога, стручњаци саветују да пажљиво читате декларације и избегавате производе који садрже овај скривени угљени хидрат.