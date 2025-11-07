ЕВРОПСКИ ШАМПИОН У ДУГОВЕЧНОСТИ: Ова земља има рекордан број стогодишњака ВИШЕ ОД 23.000 ЉУДИ У ЗЕМЉИ СЛАВИ 100. РОЂЕНДАН, ВЕЋИНОМ ЖЕНЕ
РИМ: Италија има све више стогодишњака, па је тако њихов број у овој земљи порастао више него двоструко у односу на 2009. годину, показују најновији подаци националне агенције за статистику Истат.
Само у овој години, у Италији је више од 2.000 људи прославило 100. рођендан, а велику већину чине жене, пренео је Гардијан.
У овој земљи југа Европе сада живи 23.548 стогодишњака, док их је 2024. било 21.211, показују подаци Истат-а.
Италија има и 724 особе које су старије од 105 година, док је 19 њих већ у 110. години.
Број стогодишњака убрзано расте широм земаља Европске уније, при чему се процењује да ће до 2050. њихов број достићи скоро пола милиона, док је 2019. износио 96.600, наводи Гардијан.
Француска, Италија и Грчка имају највећи проценат стогодишњака.
Медитерански начин исхране дуго се сматра једним од главних разлога за дуговечност Италијана, у комбинацији са развијеним друштвеним животом и добрим здравственим системом, навео је британски лист.