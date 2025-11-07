light rain
Више нема вишеструких шенгенских виза! РАМПА ЗА РУСЕ У ЕУ Само ови туристи добијају пролаз (ФОТО)

07.11.2025. 18:26 18:33
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/B92
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Минималан број туриста из Русије тренутно добија шенгенске визе за више улазака у Европску унију, а то се углавном односи на пословна путовања, саопштила је данас Руска туристичка унија (РСТ).

Европска комисија је раније данас објавила ограничења на издавање шенгенских виза за више улазака руским држављанима.

 "Визе за више улазака тренутно се издају минималном броју људи који путују из Русије у Европу, а то су углавном пословни туристи", наводи се у саопштењу које преноси РИА новости.

Потпредседник Комитета за одлазни туризам РСТ Дмитриј Арутјунов, који је и генерални директор компаније "Арт-Тур", је казао да европски конзулати готово никада не издају визе за више улазака Русима.

"Французи су раније издавали визе за више улазака туристима, али то је био више изузетак него правило. Сада се визе за више улазака чешће издају за пословна путовања, али чак ни та ситуација није нешто са чиме се сусрећемо баш често", рекао је Арутјунов.

Према подацима Руске туристичке уније, прошле године Руси су добили скоро 550.000 шенгенских виза, од којих је 41 одсто било са вишеструким уласком.

У септембру 2022. године, ЕУ је потпуно суспендовала поједностављени визни режим са Русијом, што је значило веће конзуларне таксе за визе и дуже време обраде захтева.

руски држављанин Шенген зонa ЕУ туристи
