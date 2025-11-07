overcast clouds
10°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САЛАТА КОЈА ОСВАЈА! Печене паприке и сир у комбинацији која оплемењује СВАКУ СЛАВСКУ ТРПЕЗУ

07.11.2025. 20:05 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
Stvarukusa/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Припремите домаћинску салату од печених паприка и сира и оплемените своју славску трпезу за Митровдан.

Слава је право време да обрадујете своје госте аутентичним домаћим јелима, а мало шта може да употпуни трпезу као салата од печених паприка и сира, припремљена с пуно љубави. Богата укусима који савршено осликавају дух традиционалне Митровданске трпезе, ово јело комбинује богату кремасту текстуру сира са топлином и аромом паприка.

Припрема се брзо - за свега 35 минута – а њен раскошан, пун укус одушевиће сваког госта. Савршено се слаже уз печење, сарме или било које главно јело, па с разлогом заузима посебно место на сваком славском столу.

Основне информације

Кухиња: Домаћа

Тип јела: Славско јело

Порције/Количина: За 10-12 особа

Време припреме: 15-20 минута

Време кувања/печења: 20 минута

Укупно време припреме: 35-40 минута

Тежина: Средње лако

Састојци:

           10 великих печених и очишћених паприка

           6 кашика маслаца

           3 чена белог лука (ситно исецкана), или кашичица белог лука у праху

           300 мл павлаке за кување

           150 г траписта

           Со по укусу

Припрема:

1. корак: Припрема паприка

Како бисте себи скратили време припреме, најбоље је да користите печене паприке из замрзивача. Ако већ нису, очистите их од семенки и коже, па исецкајте на траке.

2. корак: Припрема умака

У дубоком тигању, отопите маслац на средње јакој ватри. Додајте исецкани бели лук и пропржите га кратко, само док не замирише (око минут). Затим додајте павлаку за кување и со, па све добро промешајте. Наставите да кувате на средњој ватри, повремено мешајући, око минут.

3. корак: Додавање сира и паприка

Додајте рендани сир у павлаку и мешајте. Када се сир отопи, додајте исецкане печене паприке. Добро промешајте све састојке, кувајте још неколико минута да се укуси сједине, и све доведите до врења.

Бонус савет:

Спремите ову салату вече пре славе.

Чувајте је у фрижидеру.

Ако се превише згусне, разредите је са кашиком-две млека.

4. корак: Сервирање

Скините тигањ са ватре и сервирајте салату у декоративној земљаној посуди као прилог уз печење или друго главно јело.

Уколико тражите још идеја за своју славску трпезу, погледајте рецепт за куглице од сира.

 

Stvarukusa

 

славска трпеза паприке рецепт
Извор:
Stvarukusa/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај