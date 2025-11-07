САЛАТА КОЈА ОСВАЈА! Печене паприке и сир у комбинацији која оплемењује СВАКУ СЛАВСКУ ТРПЕЗУ
Припремите домаћинску салату од печених паприка и сира и оплемените своју славску трпезу за Митровдан.
Слава је право време да обрадујете своје госте аутентичним домаћим јелима, а мало шта може да употпуни трпезу као салата од печених паприка и сира, припремљена с пуно љубави. Богата укусима који савршено осликавају дух традиционалне Митровданске трпезе, ово јело комбинује богату кремасту текстуру сира са топлином и аромом паприка.
Припрема се брзо - за свега 35 минута – а њен раскошан, пун укус одушевиће сваког госта. Савршено се слаже уз печење, сарме или било које главно јело, па с разлогом заузима посебно место на сваком славском столу.
Основне информације
Кухиња: Домаћа
Тип јела: Славско јело
Порције/Количина: За 10-12 особа
Време припреме: 15-20 минута
Време кувања/печења: 20 минута
Укупно време припреме: 35-40 минута
Тежина: Средње лако
Састојци:
• 10 великих печених и очишћених паприка
• 6 кашика маслаца
• 3 чена белог лука (ситно исецкана), или кашичица белог лука у праху
• 300 мл павлаке за кување
• 150 г траписта
• Со по укусу
Припрема:
1. корак: Припрема паприка
Како бисте себи скратили време припреме, најбоље је да користите печене паприке из замрзивача. Ако већ нису, очистите их од семенки и коже, па исецкајте на траке.
2. корак: Припрема умака
У дубоком тигању, отопите маслац на средње јакој ватри. Додајте исецкани бели лук и пропржите га кратко, само док не замирише (око минут). Затим додајте павлаку за кување и со, па све добро промешајте. Наставите да кувате на средњој ватри, повремено мешајући, око минут.
3. корак: Додавање сира и паприка
Додајте рендани сир у павлаку и мешајте. Када се сир отопи, додајте исецкане печене паприке. Добро промешајте све састојке, кувајте још неколико минута да се укуси сједине, и све доведите до врења.
Бонус савет:
Спремите ову салату вече пре славе.
Чувајте је у фрижидеру.
Ако се превише згусне, разредите је са кашиком-две млека.
4. корак: Сервирање
Скините тигањ са ватре и сервирајте салату у декоративној земљаној посуди као прилог уз печење или друго главно јело.
