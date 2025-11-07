ЗИМА УДАРА ПО ИМУНИТЕТУ Ово су витамини без којих тело не може да преживи хладноћу
„Зимски витамини“ су групација храњивих материја које су нам најпотреније током периода зиме како би заштитили тело од бројних бактерија. Током зиме није само важно шта стављамо у своје тело, већ и шта уносимо у њега, кажу стручњаци.
Најидеалнији случај је да све неопходне витамине унесемо кроз храну, али, у случају недостатка неке од тих материја могу да послуже додаци исхрани, односно суплементи.
„Зимски витамини“ корисни за здравље у током најхладнијег годишњег доба. На листу „зимски витамини“ стручњаци су ставили 5 хранљивих материја који ове зиме могу да буду корисне за наше здравље. Али, ни један од витамина, односно њихових суплемената не треба узимати без претходних анализа и савета лекара.
Витамин Д
Познат и као „сунчев витамин“ или „витамин сунца“ витамин Д производи наш организам када је кожа изложена сунчевој светлости. То може да буде мало проблематично током зиме, када су дани краћи и када је превише хладно да бисмо проводили много времена на отвореном. Узимање суплемента витамина Д има много здравствених предности као – чува здравље костију и побољшана отпорност на одређене болести. Такође може да нам помогне у борби против зимског блуза. Не постоји много намирница које садрже витамин Д. Може се наћи у риби, млечним производима и печуркама, али су то мање количине и може да буде тешко да се испуне дневне потребе за витамином само кроз храну. Препоручена дневна количина мењала се током година, али стручњаци Mayo Clinic наводе да је узимање између 600 и 2.000 ИУ безбедно и може да буде корисно. Наравно, лекар је ту да помогне у одређивању потребних количина витамина Д.
Витамин Ц
Због своје популарности многи мисле да је витамин Ц – магични витамин. Многи се куну да их витамин Ц одржава здравим и срећним током сезоне прехладе и грипа. Витамин Ц не може да спречи да добијемо прехладу, али може да смањи тежину симптома. То је зато што витамин Ц јача имуни систем нашег тела. Уколико недостаје вовог витамина у телу може се пронаћи у храни као што су бруснице, цитрусно воће, лиснато поврће и паприке. Стручњаци препоручују да се формула „једна јабука дневно“ у зимском периоду замени оном која гласи „једну поморанџу дневно током зиме“.
Гвожђе
Милиони људи широм света пате од недостатка гвожђа, што може да буде проблематично јер је то минерал који производи хемоглобин. Хемоглобин је протеин одговоран за пренос кисеоника до наших ткива, тако да је веома важан за правилно функционисање организма. Такође, може да помогне у регулисању телесне температуре, што свакако може да буде од користи када покушавамо да одржимо топлоту тела током зиме. Дакле, ако се осећате уморно, хладне су вам руке и стопала, имате ломљиве нокте или главобоље, разговарајте са својим лекаром о додавању суплемента гвожђа у своју исхрану. Можете да скувате и мало пасуља, сочива, лиснатог поврћа или црвеног меса како би додали још гвожђа у организам.
Витамин Е
Иако је недостатак витамина Е реткост, он је витална компонента нашег здравља – посебно здравља коже. Зимско време може да проузрокује да наша кожа постане љускава, сува и да сврби, али лосиони обогаћени витамином Е могу да помогну кожи да задржи воду, одржавајући је меком и отпорном. Такође се показало да смањује упалу, црвенило и боре. Дакле, иако није суплемент у традиционалном смислу, допуна нашој рутини неге коже са неким витамином Е има своје предности.
Витамин Б
Kао што постоји категорија „суперхране“ тако се и витамини Б групе сврставају у „супервитамине“. Наиме, витамини Б одржавају здравље ћелија и енергију. Постоје различите врсте витамина Б који имају бројне предности. Б-12 помаже у регулацији нашег нервног система, а Б-6 олакшава телу да претвори храну у енергију. Б-1 и Б-2 такође претварају оно што једемо у енергију, али такође имају неуролошке предности и подржавају правилан вид. У хладнијим месецима, Б-12 је најкориснији јер може да побољша наше расположење и подигне енергију. Зимску дозу витамина Б групе можемо да добијемо из целих житарица, црвеног меса, махунарки и лиснатог зеленег поврћа.
Извор: Телеграф