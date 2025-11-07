БЛЕЈК ЛАЈВЛИ ОЗБИЉНО ЗАПРЕТИЛА Тражи 160 милиона долара одштете: Потенцијални сведоци Тејлор Свифт и Хју Џекмен
Појавили су се нови детаљи у правној бици коју глумица Блејк Лајвли води због филма "It Ends With Us".
Према новим судским документима, 38-годишња глумица тврди да је због наводне клеветничке кампање претрпела губитке веће од 160 милиона долара, а на суђењу би као сведоци могле бити позване и звезде попут Тејлор Свифт и Хјуа Џекмена, пише Варајети.
Наводни губици од 161 милион долара
У документима које је њен правни тим поднео суду, Лајвли тврди да је претрпела штету од укупно 161 милион долара.
Њени адвокати наводе да је изгубила најмање 56,2 милиона долара на име прошлих и будућих прихода од глуме, продукције, говорничких ангажмана и спонзорстава.
Додатно, процењују губитке од 49 милиона долара за њен козметички бренд "Блејк Браун" те 22 милиона долара за компанију пића "Бети Буз".
Такође се тврди да је претрпела штету угледу у износу од најмање 34 милиона долара, што се темељи на анализи 65 милиона негативних објава на друштвеним мрежама.
Из њеног тима напомињу да су ови бројеви прелиминарни и да ће бити предмет вештачења током суђења.
Стручњаци сматрају да се ради о тактици
"То су измишљене бројке", изјавио је Грегори Дол, адвокат из Лос Анђелеса.
"Желите да наведете довољно велики број да другу страну забринете и подстакнете на нагодбу."
На списку потенцијалних сведока налазе се Тејлор Свифт, Емили Блант, Џиџи Хадид, Хју Џекмен и Скутер Браун.
Осим њих, на клупу за сведоке могли би сести и извршни директор Ендеавора Ари Емануел, председник Sony Picturesa Тони Винчикера те шеф Sony-јевог филмског одељења Том Ротман.
Sony Pictures био је дистрибутер филма "It Ends With Us", док га је продуцирао студио Columbia Pictures.
Протутужба од 400 милиона долара
У међувремену, протутужба за клевету тешка 400 милиона долара, коју је против Блејк подигао Џастин Балдони, недавно је одбачена по други пут, јер је његов тим пропустио рок за измену и поновно подношење.
