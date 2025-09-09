МЛАДИ НЕ МОГУ БЕЗ ЊИХ, А ОДРАСЛИ БИ ДА ИХ УКИНУ Друштвене мреже тема новог истраживања
МИНХЕН: Већина младих у Немачкој не може да замисли живот без друштвених мрежа, док би значајан део одраслих најрадије живео у свету без њих, показала је данас објављена анкета Института за економска истраживања ИФО из Минхена.
У истраживању се наводи да друштвене мреже у Немачкој користе готово сви - 96 одсто младих и 90 одсто одраслих, а да више од половине одраслих, односно 58 одсто, као и 78 одсто младих проводе на њима дуже од једног сата дневно, док викендом тај број додатно расте.
Ставови о значају друштвених мрежа се значано разликују. Док 47 одсто одраслих каже да би радије живело без њих, чак 68 одсто младих тврди да би свет без друштвених мрежа био незамислив.
Негативни ефекти брину и једне и друге, пошто 77 одсто одраслих и 61 одсто младих сматра да друштвене мреже лоше утичу на ментално здравље деце и адолесцената, а слични су резултати и када је реч о физичком здрављу.
Такође, већина верује да мреже умањују пажњу и школски успех, док се позитивне стране виде углавном у приступу информацијама.
Kада је реч о правилима, већина одраслих, односно 85 одсто, подржава увођење минималне старосне границе од 16 година за отварање налога на мрежама, а међу младима, 47 одсто подржава тај предлог, док је 42 одсто против.
Већина одраслих и младих подржава забрану мобилних телефона у основним школама, како на часовима, тако и током одмора. У средњим школама мишљења су подељена када је реч о коришћењу током пауза, али већина се залаже за забрану на часовима.
Истраживање је обухватило 2.982 одрасле особе и 1.033 младих између 14 и 17 година, наводи се на веб страници ИФО.