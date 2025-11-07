overcast clouds
9°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕ БАЦАЈТЕ КУТИЈЕ ОД ЦИПЕЛА Пет корисних начина да их искористите у дому

07.11.2025. 22:59 23:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

Кутије од ципела већина нас сматра безвредним паковањем које заврши у смећу или негде заборављено у ормару. 

Ипак, пре него што их баците, размислите два пута – ове једноставне картонске кутије могу постати изузетно практични помоћници у организацији вашег дома, и то без трошкова.

1. Организатор за фиоке и ормаре

Кутије од ципела су идеалне за раздвајање ситница – доњег веша, чарапа, шминке или аксесоара. Неколико уметнутих кутија створиће ред и спречити мешање ствари у фиокама.

2. Практичан простор за папире и рачуне

Уместо да папири и гаранције лутају по кући, ставите их у обележену кутију од ципела. На овај начин све важне документе држите на једном месту.

3. Кутије за играчке у дечјој соби

Мале играчке, коцкице и фигурице често праве неред. Неколико чврстих кутија од ципела може послужити као јефтина и брза замена за скупе организаторе.

4. Спремиште за каблове и пуњаче

Свако има фиоку пуну замршених каблова и старих пуњача. Сложите их у кутију од ципела, додајте неколико преграда – и хаоса више нема.

5. Декоративни DIY пројекат

Ако волите креативне радове, облепите кутије украсним папиром и претворите их у лепе кућне детаље. Одлично изгледају на полицама, у ходнику или радној соби.

Уз мало маште, обичне кутије од ципела могу постати практичан и леп део вашег дома. Не кошта ништа – а доноси ред и стил.

кутија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај