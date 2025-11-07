РЕАГУЈТЕ ПРЕ НЕГО ШТО ВАМ СЕ ДОГОДИ Како препознати превару на време и шта учинити да је спречите? ОВА АНАЛИЗА ЈЕ ОДУШЕВИЛА МИЛИОНЕ
Превара у вези или браку један је од најтежих удараца које партнери могу доживети.
Често означава крај везе, а питања која настају након неверства – зашто, када, с ким, колико дуго, колико су емоције укључене – муче многе. Ипак, постоје показатељи у личности и понашању који могу указивати на ризик од преваре, тврди брачна терапеуткиња Кејт Греј.
Превара није нов феномен
Прељуба прати људску моногамију од самих почетака. Чак и ако је нисте искусили лично, сигурно сте тешили изневерене пријатеље или породицу. Најпознатији пример у популарној култури је Бред Пит који је преварио Џенифер Анистон са Анђелином Џоли – случај који и данас спада међу најпознатије прељубе у Холивуду.
Кејт Греј, брачна и породична терапеуткиња, објаснила је у виралном ТикТок видеу како препознати ране знакове прељубе. Видео је за неколико дана прегледало око милион људи, а реакције су биле изузетно позитивне – многи тврде да је "убола суштину" и да њене тврдње имају потпун смисао.
Избегавајући и анксиозни стилови везивања
Греј је своју анализу засновала на концепту стилова везивања, посебно избегавајућем и анксиозном типу.
Избегавајући тип: Ови партнери често избегавају рањивост и суочавање с проблемима у вези. Када се суоче са стресом, њихове емоционалне потребе могу бити задовољене ван везе – кроз трећу особу, посао, алкохол или друге спољне изворе.
Анксиозни тип: Супротно томе, анксиозни партнери интернализују своје фрустрације. Незадовољене потребе у вези могу довести до депресије, анксиозности, поремећаја у исхрани и емоционалне зависности.
Кејт је то визуализовала цртајући троугао који повезује избегавајући и анксиозни тип, што показује како се проблеми у вези могу екстернализовати или интернализовати, често на штету самог пара, а понекад и деце.
Када упозоравајући знакови воде ка превари
– Ако партнер стално тражи задовољство својих потреба ван везе, кроз посао, треће особе или друге активности, то је сигнал да би превара могла да се догоди – објашњава Греј.
Корисници ТикТока су постављали питања може ли једна особа бити и избегавајућа и анксиозна. Терапеуткиња одговара да се ради о неорганизованом стилу везивања, где особа показује карактеристике оба типа.
Ослобађање од породице порекла као кључ везе
Кејт Греј наглашава да је важан корак у свакој вези способност да пар "напусти своје породице порекла" и фокусира се на изградњу сопствене, нове везе.
– Веома рано у браковима, пре него што пар планира децу или друге велике кораке, важно је научити како се емотивно осамосталити од родитеља и браће и сестара – истиче Греј.
– Ако то изостане, везе често стагнирају, а незадовољство се може пренети на децу или на треће особе.
Реакције публике: Препознавање и потврда искустава
Видео је изазвао бурне реакције гледалаца који су се препознали у анализама:
"Као избегавајући тип који ради на себи, могу да потврдим да ће се ово десити у скоро свакој вези."
"Избегавајући су најгори људи које сам срела."
"Ја сам анксиозна и нисам напустила породицу порекла и сада патимо – управо сам сазнала да ме вара."
"Дефинитивно избегавам и користим рођака и најбољу другарицу као емоционалну подршку. Ово је 100% тачно."
Превара није увек неочекивана – личност, стил везивања и начин на који партнери задовољавају своје потребе могу бити сигнали који упозоравају на потенцијални проблем. Препознавање ових образаца омогућава бољу комуникацију и превенцију проблема, чиме се повећава шанса за стабилну и здраву везу.