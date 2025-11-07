overcast clouds
РЕАГУЈТЕ ПРЕ НЕГО ШТО ВАМ СЕ ДОГОДИ Како препознати превару на време и шта учинити да је спречите? ОВА АНАЛИЗА ЈЕ ОДУШЕВИЛА МИЛИОНЕ

07.11.2025. 22:51 22:56
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
d
Фото: Pixabay.com

Превара у вези или браку један је од најтежих удараца које партнери могу доживети.

Често означава крај везе, а питања која настају након неверства – зашто, када, с ким, колико дуго, колико су емоције укључене – муче многе. Ипак, постоје показатељи у личности и понашању који могу указивати на ризик од преваре, тврди брачна терапеуткиња Кејт Греј.

 

Превара није нов феномен

Прељуба прати људску моногамију од самих почетака. Чак и ако је нисте искусили лично, сигурно сте тешили изневерене пријатеље или породицу. Најпознатији пример у популарној култури је Бред Пит који је преварио Џенифер Анистон са Анђелином Џоли – случај који и данас спада међу најпознатије прељубе у Холивуду. 

Кејт Греј, брачна и породична терапеуткиња, објаснила је у виралном ТикТок видеу како препознати ране знакове прељубе. Видео је за неколико дана прегледало око милион људи, а реакције су биле изузетно позитивне – многи тврде да је "убола суштину" и да њене тврдње имају потпун смисао.

  

Избегавајући и анксиозни стилови везивања

Греј је своју анализу засновала на концепту стилова везивања, посебно избегавајућем и анксиозном типу. 

Избегавајући тип: Ови партнери често избегавају рањивост и суочавање с проблемима у вези. Када се суоче са стресом, њихове емоционалне потребе могу бити задовољене ван везе – кроз трећу особу, посао, алкохол или друге спољне изворе. 

Анксиозни тип: Супротно томе, анксиозни партнери интернализују своје фрустрације. Незадовољене потребе у вези могу довести до депресије, анксиозности, поремећаја у исхрани и емоционалне зависности. 

Кејт је то визуализовала цртајући троугао који повезује избегавајући и анксиозни тип, што показује како се проблеми у вези могу екстернализовати или интернализовати, често на штету самог пара, а понекад и деце.

 

Када упозоравајући знакови воде ка превари

– Ако партнер стално тражи задовољство својих потреба ван везе, кроз посао, треће особе или друге активности, то је сигнал да би превара могла да се догоди – објашњава Греј. 

Корисници ТикТока су постављали питања може ли једна особа бити и избегавајућа и анксиозна. Терапеуткиња одговара да се ради о неорганизованом стилу везивања, где особа показује карактеристике оба типа.

 

Ослобађање од породице порекла као кључ везе

Кејт Греј наглашава да је важан корак у свакој вези способност да пар "напусти своје породице порекла" и фокусира се на изградњу сопствене, нове везе. 

– Веома рано у браковима, пре него што пар планира децу или друге велике кораке, важно је научити како се емотивно осамосталити од родитеља и браће и сестара – истиче Греј. 

– Ако то изостане, везе често стагнирају, а незадовољство се може пренети на децу или на треће особе.

 

Реакције публике: Препознавање и потврда искустава

Видео је изазвао бурне реакције гледалаца који су се препознали у анализама: 

"Као избегавајући тип који ради на себи, могу да потврдим да ће се ово десити у скоро свакој вези." 

"Избегавајући су најгори људи које сам срела." 

"Ја сам анксиозна и нисам напустила породицу порекла и сада патимо – управо сам сазнала да ме вара." 

"Дефинитивно избегавам и користим рођака и најбољу другарицу као емоционалну подршку. Ово је 100% тачно." 

Превара није увек неочекивана – личност, стил везивања и начин на који партнери задовољавају своје потребе могу бити сигнали који упозоравају на потенцијални проблем. Препознавање ових образаца омогућава бољу комуникацију и превенцију проблема, чиме се повећава шанса за стабилну и здраву везу.

(Telegraf.rs)

веза љубавни пар превара савет
Магазин Најновије вести
