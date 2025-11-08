ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Јарца ће неке ствари избацити из такта, Близанци нека буду спремни на компромис
ОВАН: Занимљиве пословне идеје вам се и данас врзмају по глави, али не би требало да било шта форсирате. Покушајте да пронађете равнотежу између обавеза и одмора. Ваш приватни живот је већ извесно време у мирним водама и то вам савршено одговара.
БИК
Ово је повољан дан за вас да подвучете црту и да, коначно, завршите неколико пословних обавеза које су вам преостале од претходних дана. На приватном плану, ситуација је без промена и то би требало да погодује свима који већ имају стабилне партнерске односе.
БЛИЗАНЦИ
Данас за вас није повољан дан да форсирате неке претеране физичке активности, али сте веома расположени за склапање пословних договора иако је викенд увелико почео. Требало би да будете спремни на компромис уколико дође до промене плана за излазак вечерас.
РАК
Први дан викенда доноси вам неке конфузне и контрадикторне информације у вези са пословним окружењем. Разрешење недоумица оставите за почетак наредне седмице. Потрудите се да што је могуће више угађате вашој вољеној особи, јер она то заслужује.
ЛАВ
Први дан викенда пружиће особама рођеним у овом знаку добру прилику за активни одмор, али и неопходну релаксацију. Такође, идеалан је дан да са вољеном особом проведете пријатне тренутке и да разговоре о будућим плановима одложите за касније.
ДЕВИЦА
Типични представници овог знака данас би требало да се посвете одмору духа и тела. Очекује вас много размишљања око даљих планова наредне седмице. Уз лепе гестове и топле емоције, пред вама је један леп дан у партнерским односима. Добро се наспавајте.
ВАГА
Уколико сте задовољни постигнутим пословним резултатима у претходним данима, нема никаквог разлога да се данас не опустите и предахнете. На љубавном плану нема неких већих узбуђења, што не значи да треба да се уздржавате од показивања емоција.
ШКОРПИЈА
Особама рођеним у овом знаку не препоручује се да дају велика обећања данас. Неопходно је да темељно проверите нове пословне информације. Било би добро да иницијативу препустите вољеној особи, а ви се опустите и уживајте. Закажите контролу код стоматолога.
СТРЕЛАЦ
Пред вама је један сасвим просечан дан, имајући у виду ваше велике амбиције. Добро би вам дошла краћа пауза. Вишак времена и енергије усмерите ка приватном животу, јер ту вас чека низ занимљивих догађаја. Наставите са појачаним физичким активностима.
ЈАРАЦ
Може се догодити да вас неколико ствари прилично избаци из такта ове суботе. Оно што вас, као врло поуздану особу, највише може да изнервира је отказивање већ испланираног договора. Нервозу преносите и на породичну атмосферу, а стрес проузрокује главобољу.
ВОДОЛИЈА
Уз добру организацију и комуникацију, већина вас може да пронађе равнотежу између рекреативних активности, као и неколико важних пословних договора. За разлику од претходног, са блиском особом може да дође до извесних неспоразума. Чувајте се прехладе.
РИБЕ
Можете очекивати врло добре резултате, уколико своју пажњу и енергију усмерите ка особама које нису из вашег непосредног окружења. Блиска особа вас обасипа љубављу и пажњом, а на вама је само да се опустите и уживате. Било би лепо да заједно изађете и добро се проведете.