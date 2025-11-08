ОВАЈ НЕОБИЧАН СИМПТОМ „НАЈАВЉУЈЕ“ МУЛТИПЛУ СКЛЕРОЗУ! Ако осетите ово у очима или кичми – одмах код лекара!
Мултипла склероза није ретка, али и даље делује као нешто далеко, апстрактно и тешко разумљиво. То је аутоимуна болест у којој наш сопствени имуни систем напада нервна влакна, тачније њихов заштитни омотач.
Када тај заштитни слој почне да се оштећује, сигнали из мозга више не путују јасно до остатка тела. И ту почињу први симптоми.
Најподмуклија ствар код МС-а је што се симптоми појављују постепено и често се приписују умору, стресу, нередовном спавању или чак психосоматским стањима. Зато многи људи годинама не знају шта им се заправо дешава.
Зашто баш очи?
Један од првих знакова мултипле склерозе веома често се јавља на очима. Замагљен вид, бол у оку, па чак и привремени губитак вида на једно око нису случајни. Упала видног живца (ретробулбарни неуритис) јавља се код око трећине оболелих. То је тренутак када особа најчешће први пут потражи лекарску помоћ.
- Најчешће настају због упале и демијелинације уздуж видног живца. Обично је једнострано, болесник се жали на бол у дубини ока или чела, на мутан вид. Двослике, сметње гутања и говора такође могу да се јаве, рекла је проф. др Вања Башић Кес, неуролог.
Други симптом: Осећај као да тело проструји струја при савијању главе
Постоји симптом који многи описују као кратки, електрични удар низ кичму, нарочито када се глава савије напред. Тај осећај се назива Лхермитов знак. Није болан, али је застрашујуће препознатљив. И често је кључни тренутак када особа схвати да нешто није у реду.
То је заправо сигнал да је оштећење нервних влакана већ присутно.
Ко оболева најчешће
МС се најчешће јавља између 20. и 40. године. Статистика је јасна: жене обољевају чешће од мушкараца. Али зашто баш тада, и зашто жене, још није до краја разјашњено.
Јасно дефинисан узрок болести је и даље непознат, али се сматра да генетски фактори и фактори околине заједно утичу на то да се болест развије. Инфекција Епстеин-Бар вирусом, пушење, низак ниво витамина Д и повећање телесне масе током адолесценције имају доказану повезаност са повећаним ризиком, објаснила је докторка.
Другим речима: нико није крив. Али тело памти све.
Не постоји лек, али постоји контрола
Мултипла склероза је хронична болест, али не значи губитак живота, идентитета или способности. Не постоји лек који је потпуно лечи, али постоје терапије које умањују учесталост напада, успоравају напредовање и чувају функције.
Савремени третмани данас омогућавају да многи пацијенти живе активно, раде, путују, планирају и воде животе који изгледају потпуно "обично". И то је најважније знати.
Најчешћи симптоми на које треба обратити пажњу
умор који није умор
замагљен вид
бол у оку
осећај трњења или пецкања у удовима
слабост и несигурност при ходу
осећај електричног шока при савијању главе
вртоглавица
проблеми са памћењем и концентрацијом
Ако се било шта од овога јавља дуже време или се понавља у таласима: проверити. Нема срама и нема чекања.
Јер оно што ухватимо на време, чувамо заувек.
(Она.рс / Net.hr)