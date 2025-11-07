окоТВоко: Таблоидне аеродромске сачекуше
Ако ћу се због нечега кајати у животу то је сигурно због тога што сам доброј емисији, коју сам водио, дао погрешан назив - „Таблоид”.
Ово што је данас таблоидно новинарство претворило се у аеродромске сачекуше - јурњаву за кликом. Данас естрадне личности на аеродрому никад не сачека лични шофер, вољена особа, пријатељ или друг, већ новинари - аеродромске сачекуше и пресретачи. Чекали су, тако, Горана Ратковића Ралета да се врати са пута на којем се опет посвађао са Аном Николић.
Јурили су га да би га питали да ли се венчао популарном певачицом, те да ли ју је напустио у Дубаију. Е, то је циркус који се развлачи на четири телевизије! Онда стиже и Ана Николић, која је већ путем Инстаграма расправљала са вереником и говорила како је крив за све лекове које пије.
„И плачем, Мишо мој”, плачем за старим добрим естрадним временима... И онда српска мајка на концерту у Бугарској огрне сасвим погрешну заставу и она, који је вечни контрол фрик упадне у скандал. Пола медија је брани, пола је напада. И онда Милица Павловић постаде главна свађалица мала у том таблоидном кошмару. Дара Бубамара јој је поручила да је тотални фејк.
И тако нам шоу-биз емисије испирају мозак. Да појаснимо - естрадна ривалства постојала су још од времена Лепе Лукић и Силване Арменулић, те Весне Змијанац и Лепе Брене... Али, ово што се данас дешава у српским медијима изгубило је сваку меру укуса.
Новинарство се претворило у чекање, да се види да ли ће Стоја или Индира Радић испред неког клуба стати да дају колективне изјаве. Занимљиво је да су изјаве колективне, а питања још глупља. Они што себе називају естрадним новинарима постоје као преносиоци туђих трачева. Суштина је шта је било у туђем кревету, ко је кога оплео...
Стога, не чуди повратак романтике и то што је двадесетогодишњи студент новинарства Јаков Јозиновић, који је најпре распродао МТС Дворану, расплакао и себе и целу салу својом изведбом. Јаков је у рекордном року распродао и све заказане концерте у Сава центру. Али, што би то интересовало новинаре?
Они су се у једној коментаторској емисији сити исмејали томе ко је био у публици од познатих, а не како је млади певач успео да направи тако фантастичан успех. Зато је његова ПР менаџерка јако паметна - Јаков даје изјаве само појединим медијима и дозира своје појављивање. Стога, има да буде нови Чола. Зна Здравко Чолић све ове године да се појављује у медијима само кад је нужно зло.
То је најбољи начин да се сачува ореол звезде и да се избегну глупа питања. Сваки пут кад неко од познатих дође у Нови Сад да одржи прес конференције мене и поједине млађе колеге ухвати блам због тога шта чујемо и шта се све пита. Дакле, савет правим звездама: у медијима се појављујте што мање као Емина Јаховић и Наташа Беквалац и огласите се само кад имате нову плочу да вас не би питали какве гаће носите.
Александар Филиповић