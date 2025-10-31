окоТВоко: Крај старих, добрих, MTV времена
Готово је: MTV након 44 године гаси свој програм.
За оне који су одрастали уз Јутјуб то можда не значи много, али за неке генерације био је то прозор у свет музике.
Пре него што су стигле музичке платформе постојали су канали који су нас учили да музику не треба само да слушамо, већ и да гледамо, али и да је чекамо. MTV, VIVA и VH1 били су симболи једне ере у којој су спотови премијерно пуштани на телевизији, а јутра почињала уз њихове топ-листе и емисије о бендовима које смо обожавали. Данас тих канала више нема.
VIVA је заувек угашена још 2018. године, VH1 се повукао из Европе 2024, а сви музички канали MTV-а биће угашени до краја 2025. године. Остала је само носталгија за временом када смо чекали да омиљени спот „ухватимо” на ТВ-у и осећај да је свака песма тада трајала дуже, јер смо је заиста чекали.
Музику сам тада снимао на VHS касете и онда гледао своје омиљене извођаче. Да не причам о значају и утицају „Хита месеца” на којем је први пут представљена „Ју-рок мисија”, где је „Плави оркестар” отпевао „Суаду”, а „Денис и Денис” хит „Програм твог компјутера” и чувени спот за песму „Соба 23”, а ту смо гледали и слушали и „Жикино коло” Милића Вукашиновића.
Тада смо први пут на телевизији видели чедно љуљушкање испод „јорган планине” и „ватање” у сену. 3К је био музички канал на којем је доминирала музика, као и НС плус који је имао многе музичке емисије. НС плус је такође био забавно-музички канал на којем су биле многе музичке емисије о хеви металу, рокенролу.
Ту је емитована и култна емисија Наташе Илић, у којој су се емитовали спотови народне музике. Сви данашњи највећи поп и фолк музичари промовисали су себе у том програму. Такође, боља фаза ружичасте телевизије је она у којој су имали издавачку кућу и бавили се музиком, а не вештачком интелигенцијом и ријалити програмима.
Да је Србија увек мимо света показује и то да су радио-станице постале телевизије које пуштају спотове. Тако најпопуларнији Радио Лола микса забавну и народну музику и емитује и музичке спотове, баш као и Радио С, Радио Каролина, TDI, Хит радио, Hi-fi...
Нисам могао да пребројим све музичке канале које сам имао у понуди на сва три кабловска оператера. Каква је будућност ових наших канала ако је један култни канал као што је MTV укинут? Данас се највише слуша музика на Јутјубу, али сам приметио да већина то чини путем апликације, а не сајта јер неће да плаћају да не гледају рекламе.
То само показује колико смо постали стипсе када је у питању конзумирање музике. У она срећна времена није се жалило пара да се оде у Трст или у Лондон по нову плочу Мајкла Џексона, Тине Тарнер, Мадоне... Ово је време менталне сиротиње. Све је постало доступно, али нема више оних емоција са којом смо слушали музику.
Нема ватре, нема жара, јер се углавном слушало оно што је наша боља музичка прошлост. Ништа лепше не опушта него кад слушате музички канал или уживате у гледању спотова.
Ништа лепше него кад певате омиљене народњаке или денс песме, треш музику ваше младости. Али, чини ми се да је и пољубац и удварање и флертовање, па и вођење љубави и прављење деце било много лепше док су постојали ови музички канали. Ово је крај старих добрих времена.
Александар Филиповић